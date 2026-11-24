사진=KOVO 제공

“마음 써주신 모든 분들에게 감사드립니다.”

프로배구 V리그 경기를 관람하다 갑작스럽게 숨진 관중의 유가족이 한국배구연맹(KOVO) 등에 감사의 뜻을 밝혔다.

유가족 A씨는 지난 23일 SNS를 통해 “아버님께서는 생전에 여자배구를 무척 좋아하셨고, 꼭 경기를 직접 보고 싶어 하셨다. 그렇게 기다리던 경기를 아들과 손녀와 함께 보러 가셨다가 저희 곁을 떠나셨다”고 운을 뗐다.

A씨는 먼저 주변 관중들에게 감사의 인사를 전했다. 그는 “사고 당시 남편이 아버님께 CPR을 하던 중 혼자 힘으로 감당하기 어려운 상황이 되었을 때 옆에서 소방관이라고 말씀하시며 도움을 주신 분이 계셨다고 들었다”며 “특히 아버님과 함께 경기장을 찾았던 초등학생 손녀가 갑작스럽게 혼자 남겨졌을 때 내가 도착할 때까지 함께해 주시고 아이가 안정을 찾을 수 있도록 따뜻하게 보살펴 주신 분들께 감사드린다”고 말했다.

사진=유가족 A씨 SNS 캡처

KOVO와 흥국생명 구단도 잊지 않았다. A씨는 “처음부터 마지막까지 함께해 주셨다. 장례 기간에도 직접 빈소를 찾아 아버님의 마지막 길을 추모해 주신 그 마음을 잊지 않겠다”며 “아버님께서 평생 좋아하셨던 배구와 함께한 마지막 순간, 그날 아버님을 위해 애써주셨던 분들과 저희 가족에게 따뜻한 마음을 나눠주신 모든 분들을 오래도록 기억하겠다”고 다짐했다.

앞서 지난 19일 인천 삼산월드체육관서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 여자부 흥국생명과 GS칼텍스의 경기 도중 관중이 쓰러지는 사고가 발생했다. 현장 의료진은 곧바로 심폐소생술(CPR) 등 응급처치에 나섰다. 약 20분간 응급처치를 받은 관중은 병원으로 옮겨졌고, 흥국생명 구단 관계자도 상황을 파악하기 위해 동행했다. 하지만 관중은 결국 숨졌다.

현장 조치는 오후 8시40분께 마무리됐으며, 경기는 오후 8시43분께 재개됐다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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