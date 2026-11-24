사진=SM엔터테인먼트

그룹 하츠투하츠(Hearts2Hearts)가 일본 첫 팬 이벤트에서 3만 관객을 동원하며 뜨거운 현지 인기를 입증했다.

하츠투하츠는 지난 22~23일 일본 도쿄 아리아케 아레나에서 ‘Hearts2Hearts JAPAN 1st Fan Event “READY! S2U”’(하츠투하츠 재팬 퍼스트 팬 이벤트 “레디! 하츄”)를 개최했다. 양일 공연 전석 매진은 물론 공연장 객석을 360도로 개방해 총 3만명의 관객과 만났다.

이번 팬 이벤트는 ‘하투하 고등학교’ 육상부의 차기 부장 선발전을 테마로 꾸며졌다. 멤버들은 축구 승부차기, 농구 자유투, 큰 공 굴리기, 사인볼 던지기, 릴레이 게임 등 다양한 코너를 통해 유쾌한 팀워크와 각자의 매력을 뽐냈다.

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공연의 스포티한 콘셉트에 어울리는 ‘15-LOVE’(피프틴 러브)를 시작으로 ‘Lemon Tang’(레몬탱)과 ‘RUDE!’(루드!) 일본어 버전, ‘FOCUS’(포커스), 일본 데뷔곡 ‘ICONIC HEART’(아이코닉 하트), ‘STYLE’(스타일) 등 다채로운 무대도 선보였다. 팬들은 열띤 응원과 떼창으로 화답했다.

하츠투하츠는 “저희가 여러분에게 작은 웃음과 위로를 드릴 수 있다면, 그 자체로 정말 행복하다. 오늘 이렇게 공연장을 가득 채워 주시고 저희를 믿고 사랑해 주셔서 감사하다. 일본에도 팬분들이 점점 많아지는 것 같아서 기쁘다. 앞으로도 더 많은 팬분들과 더 자주 만나고 싶다”며 소감을 전했다.

하츠투하츠는 지난 8월 발표한 일본 첫 싱글 ‘아이코닉 하트’로 오리콘 주간 싱글 차트와 합산 싱글 차트, 빌보드 재팬 핫100과 톱 싱글 세일즈 차트에서 모두 2위에 오르며 성공적인 현지 데뷔를 알렸다.

오는 28일에는 유니버설 스튜디오 재팬에서 열리는 ‘Winter Special Live at UNIVERSAL STUDIOS JAPAN’(윈터 스페셜 라이브 앳 유니버설 스튜디오 재팬)에 출연하며 현지 활동을 이어간다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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