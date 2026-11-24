지난 21일 경기도 수원시 장안구에 있는 kt wiz 파크에서 격려금 전달을 마친 후 유오영 타이어뱅크 홍보마케팅본부 팀장(왼쪽)과 장성우 kt wiz 선수가 기념 촬영을 하고 있다. 타이어뱅크 제공

타이어 유통 전문기업 타이어뱅크가 프로야구단 kt wiz 선수단에 특별후원금을 전달하고 2027시즌 선전을 응원했다.

타이어뱅크는 지난 21일 수원 KT위즈파크에서 열린 ‘2026 kt wiz 팬 페스티벌’에 참석해 한 시즌 동안 최선을 다한 선수단의 노고를 격려하고 특별후원금을 전달했다고 24일 밝혔다.

이번 후원은 2026시즌 동안 팬들에게 경기와 감동을 선사한 선수단에 감사의 뜻을 전하고, 다가오는 2027시즌에도 좋은 성적을 거두기를 응원하기 위해 마련됐다.

이날 열린 팬 페스티벌은 한 시즌 동안 kt wiz를 응원해 온 팬들에게 감사의 마음을 전하고 선수단과 팬들이 직접 소통하기 위해 마련된 행사다. 타이어뱅크는 행사에 동참해 선수단을 격려하는 한편, 다음 시즌에도 팬들에게 즐거움을 선사해 달라는 응원의 메시지를 전했다.

유오영 타이어뱅크 홍보마케팅본부 팀장은 “2026시즌 동안 팬들에게 좋은 경기와 감동을 전하기 위해 최선을 다한 kt wiz 선수단에 감사와 응원의 마음을 전하고자 특별후원금을 마련했다”며 “오랜 기간 함께해 온 공식 스폰서로서 kt wiz가 다음 시즌에도 좋은 경기력으로 팬들의 성원에 보답할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

한편 타이어뱅크는 2026시즌까지 11년간 kt wiz를 후원하며 지속적인 협력 관계를 이어오고 있다. 앞으로도 구단과의 동행을 바탕으로 선수단을 지원하고, 야구팬들이 구단과 소통할 수 있는 다양한 참여형 활동을 통해 스포츠 문화 발전에 힘을 보탤 계획이다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

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