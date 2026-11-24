추사랑이 은퇴전을 치른 추성훈을 향해 마음을 전했다. 출처=추사랑 SNS

이종격투기 선수 겸 방송인 추성훈(51)의 딸 추사랑이 파이터로서 마지막 무대를 마친 아버지를 향해 뭉클한 진심을 전했다.

추사랑은 지난 23일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 부모인 추성훈, 일본 모델 야노 시호와 함께 찍은 사진을 게재하며 “아빠의 마지막 경기를 엄마랑 함께 보고 왔다”고 밝혔다.

이어 추사랑은 “그동안 진짜 수고 많았어 아빠. 용돈은 괜찮으니까 이제 아프지 말고 건강해”라며 “앞으로도 나한테는 제일 멋진 아빠다. 사랑해”라고 덧붙여 보는 이들의 마음을 뭉클하게 했다.

앞서 추성훈은 지난 21일 서울 고척스카이돔에서 열린 ‘블랙컴뱃 17: 벤타블랙’ 메인 이벤트에서 크리스 리벤(미국)을 상대로 은퇴전을 치렀다. 추성훈은 노장의 투혼을 불사르며 3라운드 내내 치열한 접전을 펼쳤으나, 아쉽게 1-2 스플릿 판정패로 현역 생활의 마침표를 찍었다. 당시 관중석에서 경기를 지켜본 추사랑은 경기 직후 케이지 인근에서 추성훈을 끌어안고 오열했다.

추성훈 역시 경기 직후 후배 파이터들의 육성을 위해 이번 대회 파이트머니 전액을 기부하겠다고 선언하며 “이번에는 용돈 없다. 다음에 아버지가 열심히 해서 줄게”라고 유쾌한 농담을 건넨 바 있다. 부녀의 훈훈한 일화가 이어지면서 팬들의 응원이 쏟아지고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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