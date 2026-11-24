그룹 빅뱅이 신곡 ‘기립(GiiiRIP)’의 풀버전 퍼포먼스를 담은 필름을 선보인다.

YG엔터테인먼트는 지난 23일 공식 SNS에 ‘기립(GiiiRIP) FILM COMING SOON’을 게재하고 오는 25일 오후 6시 영상 공개를 예고했다. 앞서 공개한 모노톤 포토에 이어 멤버별 개성을 담은 개인 비주얼 포토도 추가로 선보였다.

공개된 이미지는 강렬한 흑백 대비로 묵직한 분위기를 자아냈다. 멤버들의 실루엣이 교차하는 가운데 두건을 쓴 정체불명의 인물들이 일제히 한 방향을 향해 서 있는 모습이 담겨 궁금증을 자극했다.

개인 비주얼 포토에서는 멤버들의 개성이 돋보였다. 지드래곤은 파격적인 장발과 가죽 글러브로 독특한 매력을 드러냈으며 태양은 과감한 액세서리와 깊은 눈빛으로 카리스마를 발산했다. 대성은 멀릿컷 헤어스타일로 강렬한 분위기를 완성했다. 여기에 짙은 스모키 메이크업과 행성, 불길이 치솟는 구조물 등 초현실적인 배경이 어우러졌다.

빅뱅은 지난 21일 ‘2026 마마 어워즈(2026 MAMA AWARDS)’에서 ‘기립’ 무대를 최초 공개해 화제를 모았다. 해당 무대는 Mnet 공식 유튜브 채널에 게재된 양일간 출연진의 단일 무대 영상 가운데 최다 조회수를 기록 중이다.

이번 필름은 신곡의 풀버전 퍼포먼스에 감각적인 영상미를 더해 시상식 무대와는 또 다른 매력을 선사할 전망이다.

빅뱅은 지난 20일 신곡 ‘기립’을 깜짝 발표했다. 강렬한 신스 사운드와 중독성 있는 후렴구가 특징인 힙합 곡으로 끊임없는 도전을 통해 새로운 길을 개척해 온 이들의 자신감을 담았다.

빅뱅은 총 20개 도시에서 41회에 걸쳐 진행되는 데뷔 20주년 월드투어 ‘BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR <XX : COSMOS>’로 전 세계 팬들과 만나고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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