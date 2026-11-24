사진=Storm Labels Inc

그룹 세븐틴 정한이 일본 톱스타 야마다 료스케와 음악적 시너지를 발휘한다.

24일 소속사 플레디스 엔터테인먼트에 따르면 정한과 야마다 료스케가 함께 부른 신곡 ‘Afterglow’(애프터글로우)가 오는 12월 14일 공개된다.

이번 협업은 야마다 료스케의 제안으로 성사됐다. 오랜 시간 해외 아티스트와의 협업을 꿈꿔온 그는 정한의 음악 활동을 지켜보며 새로운 가능성과 공감대를 느껴 듀엣을 제안했다.

이날 공개된 재킷 사진에는 두 사람의 수려한 비주얼이 담겼다. ‘잔광’을 뜻하는 곡명처럼 아련한 분위기와 은은한 카리스마를 드러내며 신곡에 대한 기대감을 높였다.

두 사람은 음원 발매에 앞서 다음달 9일 방송되는 일본 후지TV ‘2026 FNS 가요제’에도 함께 출연한다. ‘FNS 가요제’는 한 해 동안 두각을 나타낸 가수들이 총출동하는 일본의 대표적인 연말 음악 방송이다. 정한이 이 프로그램 무대에 오르는 것은 ‘2024 FNS 가요제 여름’ 이후 약 2년 5개월 만이다.

정한은 그간 일본 아티스트들과 꾸준히 협업하며 현지 음악 시장에서 존재감을 드러내 왔다. 지난해 발표한 솔로곡 ‘Better Half (feat. Omoinotake)’에는 피아노 트리오 밴드 오모이노타케가 참여했다. 2023년에는 세븐틴 멤버 우지, 민규, 승관과 함께 일본 국민 그룹 스맙(SMAP) 출신 카토리 싱고와 협업한 ‘BETTING’(베팅)을 선보였다.

야마다 료스케는 2006년 NTV 드라마 ‘탐정학원 Q’로 배우 활동을 시작해 연기와 음악을 병행하며 높은 인기를 누리고 있다. 지난 5월 발매한 정규 2집 ‘Are You Red.Y?’는 올해 일본 현지 솔로 아티스트가 발매한 앨범 가운데 가장 높은 초동 판매량(발매 후 일주일간의 음반 판매량)을 기록했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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