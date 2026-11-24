민니가 화려한 이브닝 파티 룩을 선보였다. 출처=민니 SNS

그룹 아이들(i-dle) 멤버 민니가 고혹적인 이브닝 룩으로 압도적인 존재감을 발산했다.

민니는 지난 23일 자신의 SNS를 통해 “Glow with the flow”라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 ‘BAZAAR WOMEN of the YEAR 2026’ 트로피를 손에 든 채 포즈를 취하고 있는 민니의 모습이 담겼다.

민니가 화려한 이브닝 파티 룩을 선보였다. 출처=민니 SNS

민니가 화려한 이브닝 파티 룩을 선보였다. 출처=민니 SNS

민니가 화려한 이브닝 파티 룩을 선보였다. 출처=민니 SNS

이날 민니는 누드 톤 베이스 위에 촘촘한 그물망 패턴으로 크리스털과 스팽글이 수놓아진 슬리브리스 롱 드레스를 착용해 시선을 사로잡았다. 보디라인이 고스란히 드러나는 머메이드 핏에 바닥까지 길게 이어지는 트레인이 더해져 한층 우아한 실루엣을 완성했다. 특히 깊게 파인 V넥 라인을 따라 세팅된 볼드한 주얼 디테일이 매끄러운 목선과 쇄골 라인을 한층 돋보이게 했다.

민니가 화려한 이브닝 파티 룩을 선보였다. 출처=민니 SNS

민니가 화려한 이브닝 파티 룩을 선보였다. 출처=민니 SNS

한편, 민니는 최근 자신의 생일을 기념해 전곡 태국어로 구성된 솔로 EP ‘i love you to the moon and back’을 발매하며 글로벌 솔로 아티스트로서 활발한 행보를 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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