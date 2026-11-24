헥터 비자레알 GM 한국사업장 사장이 보령 공장 임직원들과의 미팅에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 윤호중 GM 한국사업장 생산부문 부사장, 헥터 비자레알 GM 한국사업장 사장, 아달베르토 토레알바 GM 해외사업부문 품질 및 운영 혁신부문 부사장

헥터 비자레알(Hector Villarreal) GM 한국사업장(한국GM) 사장이 23일 충남 보령공장을 방문해 생산 현장을 점검하고 임직원들과 소통했다.

한국GM 보령공장은 1996년 설립 이후 자동변속기 제조 역량을 축적해 온 GM의 주요 생산 거점이다. 2007년 GM 최초로 6단 자동변속기 양산을 시작한 이래로 현재 4세대 제품을 생산해 GM의 국내외 사업장에 공급하고 있다. 이 변속기는 GM 한국사업장의 글로벌 전략 차종인 쉐보레 트랙스 크로스오버를 비롯해 다양한 GM의 모델들에 탑재돼 글로벌 차량 생산을 뒷받침한다.

보령공장은 GM 해외사업부문 최초로 제조 공정 품질 지표인 BIQ(Built-In Quality) 4단계 인증을 받았고, 2023년과 2025년 GM 제조사업장 평가에서 최우수 사업장으로 선정됐다.

비자레알 사장은 “보령공장의 경쟁력은 현장을 지키는 임직원들의 노력과 전문성에서 비롯된다. 이곳에서 생산하는 우수한 품질의 변속기는 전 세계 고객에게 뛰어난 차량과 만족스러운 주행 경험을 제공하는 기반”이라며 “현장의 목소리에 귀 기울이고 안전하고 안정적인 생산 기반을 강화해 글로벌 시장에서 GM 차량의 경쟁력을 높이고 고객에게 더 큰 가치를 제공해 나갈 것”이라고 말했다.

아울러 비자레알 사장은 이날 보령시청에서 열린 지엠한마음재단코리아 차량 기증식에 참석해 ‘보령시 지역사회 보장 협의체’에 쉐보레 트랙스 크로스오버 1대를 전달하며 지역사회 나눔 활동에도 함께했다. 이번 차량 지원은 교통 취약계층의 이동 편의를 높이고 의료·복지·교육·기타 필요 서비스에 대한 접근성을 높이기 위해 마련됐다.

이정인 기자 lji2018@sportsworldi.com

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