[사진 = 에버모어엔터테인먼트 제공]

밴드 캐치더영(CATCH THE YOUNG)이 영국 런던에서 유럽 투어의 포문을 열었다.

캐치더영은 지난 22일(현지시간) 영국 런던에서 ‘2026 CATCH THE YOUNG EUROPE TOUR – IGNITE EVOLVE’(2026 캐치더영 유럽 투어 – 이그나이트 이볼브)의 첫 공연을 성황리에 마쳤다.

이날 캐치더영은 ‘Evolve : Prelude’(이볼브 : 프렐류드)를 시작으로 ‘The Young Wave’(더 영 웨이브), ‘Amplify’(앰플리파이), ‘널 만나러 가는 길’을 연달아 선보이며 공연의 열기를 끌어올렸다.

[사진 = 에버모어엔터테인먼트 제공]

오프닝 무대를 마친 김남현은 “런던은 이번 유럽 투어의 첫 번째 도시다. 직접 만나는 날을 손꼽아 기다려왔다”고 소감을 전했다. 이어 ‘더 좋은 날’, ‘Talking to myself’(토킹 투 마이셀프) 등으로 관객들의 떼창과 호응을 이끌어냈다. 솔로곡 ‘Reperio’(리페리오)와 ‘28hours’(28아워스)로 멤버 개개인의 음악적 색깔을 드러내는가 하면 팬들을 향한 마음을 담은 ‘빛이 되어줘’까지 선보이며 다채로운 무대를 꾸몄다.

이날 캐치더영은 수많은 전설적인 영국 밴드의 발상지인 런던에 꼭 와보고 싶었다며 무대에 오른 남다른 감회를 전했다. 또한 나타샤 베딩필드(Natasha Bedingfield)의 ‘Unwritten(언리튼)’을 캐치더영만의 밴드 사운드로 재해석해 선보이며 보고 듣는 색다른 즐거움을 더했다. 공연 후반부에는 ‘Addicted’(어딕티드), ‘Hurricane’(허리케인) 등 강렬한 사운드의 무대를 펼쳤으며 ‘Dream It’(드림 잇)과 ‘Youth!!!’(유스)로 본 공연의 대미를 장식했다.

캐치더영은 “오늘 여러분이 보내주신 에너지는 상상했던 것 이상이었다. 사랑과 응원에 감사드린다”고 소감을 밝혔다. 앙코르 무대에서는 영국을 대표하는 밴드 퀸(Queen)의 명곡 ‘Don’t Stop Me Now’(돈트 스톱 미 나우)와 ‘The Legend’(더 레전드)를 선보이며 유럽 투어의 첫 공연을 마무리했다.

세계적인 록·팝 밴드들의 성지로 불리는 런던에서 캐치더영은 청량하면서도 폭발적인 '유스 팝-록(Youth Pop-Rock)' 사운드로 현지 관객을 사로잡았다. 다섯 멤버의 정교한 합과 라이브 보컬, 곡의 서사를 극대화하는 역동적인 무대 매너는 언어와 문화의 장벽을 넘었다.

런던 공연을 성공적으로 마친 캐치더영은 24일 맨체스터, 25일 버밍엄을 거쳐 27일 네덜란드 암스테르담, 29일 독일 프랑크푸르트에서 유럽 팬들과 만난다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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