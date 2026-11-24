가수 이수연이 나이를 뛰어넘는 감성으로 트로트 팬들에게 깊은 울림을 안겼다.

이수연은 지난 23일 방송된 SBS Life ‘더트롯쇼’에 출연해 조항조의 대표곡 ‘고맙소’ 무대를 선보였다.

이날 순백의 투피스 의상을 입고 무대에 오른 이수연은 특유의 맑은 음색과 섬세한 감정 표현으로 시청자들의 눈과 귀를 사로잡았다. 특히 10대가 소화하기 쉽지 않은 원곡의 애절한 정서를 자신만의 색깔로 풀어내며 탄탄한 가창력을 뽐냈다.

2017년 발매된 조항조의 ‘고맙소’는 오랜 세월을 함께한 배우자를 향한 애틋한 마음과 고마움을 담은 곡이다. 이수연은 소녀 특유의 순수한 감성으로 곡을 재해석하며 차세대 트로트 주자로서의 존재감을 드러냈다.

이날 ‘더트롯쇼’에는 이수연을 비롯해 김용빈, 김태연, 마이진, 빈예서, 손태진, 은가은, 조정민, 박구윤, 배아현, 신승태, 윤수현, 이창민, 장한별, 하루 등이 출연했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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