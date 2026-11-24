그룹 펜타곤 진호가 내년 1월 일본에서 단독 팬파티를 열고 현지 팬들과 새해를 맞이한다.

진호는 내년 1월 일본 도쿄와 오사카에서 새해 단독 팬파티 ‘JIN-UARY PARTY’를 개최한다. 1월 10~11일 도쿄에서 포문을 연 뒤 16~17일 오사카에서 현지 팬들과 만난다.

공연 타이틀인 ‘JIN-UARY PARTY’는 진호(JINHO)의 이름과 1월을 뜻하는 영단어 ‘January’를 결합해 탄생했다. 새해의 시작을 팬들과 함께하며 밝고 희망찬 한 해를 만들어 가겠다는 의미를 담았다.

이에 앞서 진호는 오는 12월 24일 서울 홍대 롤링홀에서 크리스마스 팬파티 ‘2026 JINHO ‘JIN-GLE PARTY’’를 열고 국내 팬들과 만난다.

서울 팬파티의 열기를 잇는 이번 일본 공연에서는 진호 특유의 감성적인 보컬과 다채로운 매력을 담은 무대는 물론 현지 팬들과 가까이에서 소통하는 시간도 마련될 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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