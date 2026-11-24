[사진=카이버스 제공]

인공지능(AI) 기술로 구현한 5인조 보이그룹 히어러스(H3ARUS)가 K-팝 시장에 출사표를 던졌다.

AI 엔터테크 기업 카이버스(KAIVERSE)의 첫 AI 보이그룹 히어러스는 지난 23일 데뷔 싱글 ‘CRUSH’(크러시)를 발매하고 공식 뮤직비디오를 공개했다.

히어러스는 다섯 명의 비밀요원이 언더커버 임무를 수행하기 위해 아이돌로 위장해 활동한다는 독특한 세계관을 지닌 그룹이다. 서로 다른 개성과 목소리를 가진 멤버들의 음악 활동과 그 이면에 숨겨진 비밀요원의 이중생활을 통해 이야기를 펼쳐 나갈 예정이다.

그룹명은 ‘HEAR US’에서 착안한 것으로 ‘우리의 목소리와 이야기를 들어줘’라는 의미를 담았다. 각자의 개성과 목소리로 자신들만의 음악과 이야기를 들려주겠다는 포부다.

데뷔곡 ‘크러시’는 누군가에게 첫눈에 반한 순간의 강렬한 설렘과 걷잡을 수 없이 커지는 감정을 담은 디스코 기반의 팝 펑크(Pop Funk) 곡이다. 경쾌한 리듬과 탄력적인 슬랩 베이스 사운드에 멤버들의 개성 있는 보컬과 역동적인 후렴이 어우러졌다.

함께 공개된 뮤직비디오는 한 여성에게 첫눈에 반한 다섯 멤버가 각기 다른 방식으로 마음을 표현하는 모습을 담았다. AI 기술을 활용해 구현한 실사에 가까운 비주얼과 멤버별 개성이 눈길을 끈다.

카이버스는 향후 음악과 뮤직비디오뿐 아니라 멤버별 캐릭터와 관계, 아이돌 활동 뒤에 숨겨진 이야기를 담은 콘텐츠를 통해 히어러스의 세계관을 확장해 나갈 계획이다.

박근우 카이버스 대표는 “AI는 아티스트를 구현하는 기술일 뿐, 결국 중요한 것은 음악과 캐릭터가 가진 매력, 그리고 그 안에 담긴 이야기”라며 “히어러스가 하나의 기술적 결과물이 아닌, 음악을 즐기고 멤버들에게 애정을 느끼며 다음 이야기를 기대하게 만드는 아티스트로 성장하길 바란다”고 밝혔다.

카이버스는 AI 기술을 기반으로 아티스트 지식재산권(IP)을 개발하고 음악, 뮤직비디오, 드라마 등 다양한 콘텐츠를 기획·제작하는 기업이다. 김재중의 ‘OASIS’(오아시스) 뮤직비디오를 100% AI 기술로 제작한 바 있다. 이를 바탕으로 자체 아티스트 IP 사업을 확대하고 음악과 캐릭터, 스토리텔링을 결합한 콘텐츠를 지속적으로 선보일 계획이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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