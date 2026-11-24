국내로 반입되어 보존처리되는 ‘아미타팔대보살도’ (사진=AAM 제공)

라이엇 게임즈가 미국 미술관이 소장한 14세기 고려불화 ‘아미타팔대보살도’의 보존처리를 지원한다. 민간 기부금을 활용해 국외 소재 고려불화의 보존처리를 지원하는 첫 사례다.

라이엇 게임즈는 24일 미국 샌프란시스코 아시아미술관(AAM)이 소장한 고려시대 불화 ‘아미타팔대보살도’의 보존처리를 후원한다고 밝혔다.

아미타팔대보살도(阿彌陀八大菩薩圖)는 극락정토를 다스리는 아미타불과 관세음, 대세지 등 여덟 명의 보살을 함께 그린 불화다.

이번에 국내로 반입된 작품은 높은 대좌 위에 결가부좌한 아미타여래를 중심으로 좌우에 네 명씩 여덟 명의 보살을 배치한 형태다. 보살의 배치와 묘사, 문양 등의 표현을 통해 14세기에 제작된 것으로 추정된다.

아미타팔대보살도는 국립중앙박물관과 일본 송미사, 미국 아시아미술관 소장본 등을 포함해 국내외에 10여점만 전해질 정도로 희소 가치가 높은 고려불화다. 이 가운데 아시아미술관 소장본은 국제올림픽위원회(IOC) 위원장을 지낸 에이버리 브런디지가 수집해 1972년 미술관에 기증한 작품이다.



이번 프로젝트는 국가유산청 산하 국외소재문화유산재단의 ‘국외문화유산 보존·복원 지원사업’의 일환으로 라이엇 게임즈의 기부금을 통해 추진된다.

현재 환수되거나 보존되고 있는 고미술품의 상당수가 조선시대 유물인 반면, 고려시대 불화는 전 세계적으로도 남아있는 수량이 극히 적어 이번 보존처리 프로젝트는 더욱 주목된다. 민간기부금을 활용해 국외소재 고려불화의 보존처리를 지원하는 최초 사례라는 점에서 의미가 있다.

보존처리에는 약 2년이 소요될 것으로 예상된다. 2028년 보존처리가 완료되면 국내외 전시를 통해 일반에 공개할 예정이다.

조혁진 라이엇 게임즈 한국 대표는 “게임을 향한 플레이어들의 애정이 수백 년의 시간을 뛰어넘어 14세기의 아름다운 유산에 다시 숨결을 불어넣었다”며 “우리 문화유산을 지키는 뜻깊은 행보에 함께 해주시는 플레이어들께 진심으로 감사드린다”고 말했다.

라이엇 게임즈는 2012년부터 국가유산청과 함께 한국 문화유산 보호 및 지원 활동을 이어오고 있다. 총 7차례에 걸친 국외 문화유산 환수를 비롯해 조선시대 왕실 유물인 노부와 미국 펜실베이니아대학 고고학·인류학박물관이 소장한 조선시대 의장기의 보존처리 등을 지원해 왔다.

지난해에는 민간 기업 최초로 문화유산 보호 누적 후원금 100억원을 돌파했다. 올해에도 경복궁 무인발권기 교체와 방염복 상의 지원 등 다양한 문화유산 보호 활동을 이어가고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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