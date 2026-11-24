장원영이 우아한 무대 의상을 공개했다. 출처=장원영 SNS

그룹 아이브(IVE)의 장원영이 독보적인 무대 의상 소화력을 뽐냈다.

장원영은 지난 23일 자신의 개인 SNS 계정을 통해 백스테이지 비하인드 컷 여러 장을 게재했다.

장원영이 우아한 무대 의상을 공개했다. 출처=장원영 SNS

장원영이 우아한 무대 의상을 공개했다. 출처=장원영 SNS

장원영이 우아한 무대 의상을 공개했다. 출처=장원영 SNS

공개된 사진 속 장원영은 우아한 크림 아이보리 톤의 무대 의상을 완벽하게 소화하며 시선을 사로잡았다. 자카드 패턴과 프릴 디테일이 돋보이는 튜브톱 위에 스트링과 버클 장식이 가미된 레이스업 코르셋을 레이어드해 잘록한 허리 라인을 강조했다.

여기에 코르셋과 톤을 맞춘 광택감 있는 새틴 미니스커트와 길게 늘어지는 시폰 드레이핑을 매치해 움직임에 따라 우아한 실루엣을 완성했다. 팔 전체를 감싸는 암 워머와 초커 역시 코르셋과 통일감을 주는 레이스업 디테일과 시스루, 프릴 소재가 어우러져 화려한 분위기를 극대화했다.

장원영이 우아한 무대 의상을 공개했다. 출처=장원영 SNS

장원영이 우아한 무대 의상을 공개했다. 출처=장원영 SNS

한편, 장원영이 속한 아이브는 지난 10월 발매한 미니 앨범 ‘Looks Can Kill(룩스 캔 킬)’ 활동을 성공적으로 마무리했다. 현재는 연말 시상식을 비롯한 각종 대형 무대를 통해 화려한 퍼포먼스와 수상 행보를 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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