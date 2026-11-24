그룹 나우즈(NOWZ)가 내년 1월 마카오에서 팬콘서트를 열고 글로벌 활동을 이어간다.

24일 소속사 큐브엔터테인먼트는 나우즈는 내년 1월 23일 중국 마카오 갤럭시 리조트 G Box에서 팬콘서트 ‘NOWZ, Welcome, NOW in Macau’를 개최한다고 밝혔다.

이번 팬콘서트는 지난 2년여간 쌓아온 나우즈의 음악적 여정을 다채롭게 선보이는 자리다. 나우즈만의 개성을 담은 퍼포먼스는 물론 이번 공연만을 위한 특별한 커버 무대와 팬들과 소통하는 코너도 마련된다.

나우즈는 마카오를 시작으로 다양한 지역을 찾아 현지 팬들과 만날 예정이다. 마카오 공연 예매와 관련한 자세한 사항은 나우즈 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.

지난 3월 나우즈는 서울 영등포구 명화라이브홀에서 데뷔 첫 팬콘서트 ‘2026 NOWZ FAN-CON [Run with me, NOW]’를 개최하고 탄탄한 라이브 실력과 완성도 높은 퍼포먼스를 선보였다.

최근 중국 청두 팬미팅을 성황리에 마무리한 나우즈는 오는 28일 일본 도쿄에서 ‘NOWZ JAPAN OFFICIAL FANCLUB 1st FAN MEETING [HELLO, DAY_AND]’를 개최하며 글로벌 팬덤과의 접점을 넓혀갈 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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