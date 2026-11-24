밴드 씨엔블루가 데뷔 후 처음으로 입성하는 KSPO DOME(구 올림픽 체조경기장)에서 전석 매진을 기록하며 티켓 파워를 입증했다.

24일 소속사 FNC엔터테인먼트에 따르면 씨엔블루의 단독 콘서트 ‘2027 CNBLUE LIVE 에바뛰콘 - KEEP DREAMIN’, KEEP RUNNIN’’은 지난 23일 일반 예매 티켓 오픈 직후 양일 공연 전석 매진을 기록했다.

이번 공연은 씨엔블루가 데뷔 이후 처음으로 KSPO DOME에서 개최하는 단독 콘서트라는 점에서 의미가 남다르다. 오랜 시간 국내외 무대에서 탄탄한 라이브 실력과 무대 장악력을 보여준 씨엔블루는 한층 확장된 규모의 공연을 선보일 예정이다.

공연명인 ‘에바뛰콘’은 씨엔블루의 시그니처 구호인 ‘에바뛰’(에블바디뛰어의 줄임말)에서 착안했다. 부제인 ‘KEEP DREAMIN’, KEEP RUNNIN’’에는 각자의 꿈을 향해 뛰어가자는 메시지를 담았다. 멤버들은 관객과 함께 뛰고 즐기는 무대를 꾸밀 예정이다.

최근 씨엔블루는 전 세계 20개 도시를 순회한 월드투어 ‘3LOGY’(쓰릴로지)를 성공적으로 마무리했다. 리메이크곡 ‘달리기’를 발매하며 활발한 음악 활동을 이어가는 가운데 24~25일 일본 오사카에서 가을 투어 ‘FULL CIRCLE’(풀 써클)의 대미를 장식한다.

‘에바뛰콘 - KEEP DREAMIN’, KEEP RUNNIN’’은 내년 2월 20~21일 서울 KSPO DOME에서 개최된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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