사진 출처=빅히트 뮤직

그룹 투모로우바이투게더(TXT)가 일본 오리콘 주간 앨범 랭킹에서 15개 음반 연속 1위에 오르며 해외 아티스트 역대 최다 기록을 자체 경신했다.

24일 일본 오리콘이 홈페이지에 게재한 차트 예고 기사에 따르면 투모로우바이투게더의 미니 9집 ‘PERFECT STORM’(퍼펙트 스톰)은 발매 첫 주 25만6000장 판매되며 최신 주간 앨범 랭킹(11월 30일 자·집계 기간 11월 16~22일) 1위에 올랐다.

이로써 투모로우바이투게더는 해당 차트에서 해외 아티스트 역대 최다 연속 1위와 통산 최다 1위 기록을 모두 경신했다. 이들은 2020년 ‘꿈의 장: ETERNITY’로 처음 정상에 올랐으며 2022년 ‘minisode 2: Thursday’s Child’로 해외 아티스트 최다 연속 1위 타이틀을 획득한 이후 신보를 발표할 때마다 기록을 늘려왔다.

타이틀곡 ‘Angel Bite’(엔젤 바이트)도 현지 음원 차트에서 호응을 얻고 있다. 이 곡은 오리콘 데일리 디지털 싱글 랭킹(11월 16일 자) 5위에 올랐으며 라인뮤직 일간 송차트에서 일주일 연속(11월 17~23일 자) 2위를 유지했다.

국내 음원 차트에서도 성과를 거두고 있다. ‘엔젤 바이트’는 벅스 일간 차트에서 3일 연속(11월 20~22일 자) 1위를 차지했으며 최신 주간 차트(집계 기간 11월 16~22일)에서도 정상에 올랐다. 한국, 미국, 일본 등 6개 국가·지역의 유튜브 주간 인기곡 차트에도 이름을 올렸다.

앞서 투모로우바이투게더는 이번 앨범으로 한터차트 기준 초동(발매 후 일주일간 음반 판매량) 172만1292장을 기록하며 8연속 초동 밀리언셀러를 달성했다.

‘퍼펙트 스톰’은 10대의 환상과 방황을 지나 현실의 무게를 마주한 Z세대의 성장통을 그린 앨범이다. 타이틀곡 ‘엔젤 바이트’는 아름답지만은 않은 현실 속에서도 ‘너’와 함께하고 싶은 마음을 노래한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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