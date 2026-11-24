김민선. 사진=뉴시스

국내 무대에서 경쟁력을 입증한 세 선수가 더 큰 무대로 향한다. 김민선(대방건설)과 유현조(롯데), 이다연(메디힐)이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 퀄리파잉 시리즈(Q시리즈)를 나란히 통과하며 내년 출전권을 손에 넣었다.

김민선은 24일 미국 앨라배마주 모빌의 RTJ 매그놀리아 그로브 크로싱스 코스(파72·6664야드)에서 열린 Q시리즈 최종전 5라운드에서 보기 없이 버디 7개를 몰아쳐 7언더파 65타를 쳤다. 최종 합계 21언더파 337타로 단독 4위에 올랐다. 공동 순위를 포함해 상위 25위까지 주어지는 LPGA 투어 출전권을 여유 있게 확보했다.

마지막 날 몰아치기가 돋보였다. 1번 홀(파4)에서 버디를 잡은 김민선은 3번 홀부터 7번 홀까지 5연속 버디를 낚았다. 후반에도 15번 홀(파4)에서 한 타를 줄였다. 올해 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 2승을 추가하며 통산 3승을 쌓은 김민선은 내년 미국 무대에서 새로운 도전에 나선다.

유현조. 사진=KLPGA 제공

유현조도 합격자 명단에 이름을 올렸다. 최종 라운드에서 버디 5개와 보기 1개를 묶어 4타를 줄였다. 최종 합계 14언더파 344타로 단독 22위에 자리했다. 2024년 KLPGA 투어 신인상, 지난해 대상을 수상한 유현조는 올해도 3승을 거두며 통산 5승을 달성했다.

KLPGA 투어 통산 10승에 빛나는 이다연은 막판 뒤집기에 성공했다. 4라운드까지 공동 41위에 머물렀으나 마지막 날 이글 1개와 버디 6개, 보기 1개로 7타를 줄였다. 최종 합계 13언더파 345타로 공동 23위까지 뛰어올랐다.

이번 Q시리즈에서는 수석 합격한 메가 가네(미국·23언더파 335타)를 포함해 총 27명이 내년 LPGA 투어 출전권을 획득했다. 이정은6(대방건설)는 최종 합계 12언더파 346타로 공동 28위에 그쳐 한 타 차로 합격선을 넘지 못했다. 대신 조건부 출전권을 확보했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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