노승열. 사진=AP/뉴시스

노승열(지벤트)이 미국프로골프(PGA) 투어 시즌 최종전에서 하위권에 머물며 내년 풀시드 확보에 실패했다.

노승열은 24일 미국 조지아주 세인트 시먼스 아일랜드의 시아일랜드 골프클럽 시사이드 코스(파70·7157야드)서 열린 RSM 클래식(총상금 740만 달러) 최종 4라운드에서 버디 5개와 보기 6개를 묶어 1오버파 71타를 쳤다. 최종 합계 2오버파 284타로 65위에 그쳤다.

앞선 3라운드 부진 역시 뼈아팠다. 2라운드까지 공동 19위로 선두 그룹을 4타 차로 추격했으나 셋째 날 4번 홀과 5번 홀(이상 파4)에서 연속 트리플 보기를 범하는 등 하루에만 6타를 잃었다. 최종 라운드에서도 후반 한때 3연속 버디를 잡으며 분전했지만 순위를 끌어올리지 못했다.

마르코 펜지. 사진=AP/뉴시스

내년 PGA 투어 풀시드를 확보하려면 이번 대회 종료 후 페덱스컵 랭킹 100위 안에 들어야 했다. 사실상 우승이 필요했던 노승열은 마지막까지 반전을 꾀했으나 100위권 진입에 실패했다.

노승열은 페덱스컵 랭킹 184위에 머물며 내년 PGA 투어 풀시드 확보에 실패했다. 올 시즌 콘페리 투어(2부)와 PGA 투어 가을 시리즈를 오가며 도전했지만 뜻을 이루지 못했다.

우승컵은 마르코 펜지(잉글랜드)에게 돌아갔다. 마지막 날 5언더파 65타를 몰아쳐 최종 합계 16언더파 266타를 기록한 펜지는 리하오퉁(중국), 마이클 토르비욘슨, 맥스 그레이서먼(이상 미국)과 연장 승부를 펼쳤다.

그는 18번 홀(파4)에서 열린 첫 번째 연장에서 버디를 낚으며 PGA 투어 첫 우승을 차지했다. 우승 상금 133만2000달러와 함께 2028시즌까지 투어 출전권을 확보했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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