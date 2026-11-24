사진=미트윌란 구단 SNS 캡처

두 장의 교체 카드가 적중했다. 조규성이 결승골을 터뜨리고 홍현석이 상대 자책골을 유도했다. 한국인 듀오의 활약을 앞세운 미트윌란이 승전고를 울렸다.

미트윌란은 24일 덴마크 브뢴뷔 스타디움서 열린 2026~2027 덴마크 수페르리가 15라운드 브뢴뷔와의 원정경기에서 2-0으로 승리했다. 승점 35를 쌓아 2위 FC코펜하겐을 승점 3점 차로 따돌렸다.

미트윌란도 이날 구단 공식 홈페이지를 통해 ‘한국 선수들이 만든 골이 결정적이었다’는 제목으로 승전보를 전하며 두 선수의 활약을 조명했을 정도다.

사진=미트윌란 구단 SNS 캡처

포문을 연 주인공은 조규성이었다. 전반 37분 교체 투입된 그는 전반 추가시간 2분 골망을 흔들었다. 빅토르 바크의 크로스가 상대 수비수에게 맞고 높이 떠오르자 헤더로 연결했다. 골키퍼가 쳐냈지만, 흘러나온 공을 왼발로 밀어 넣었다. 지난달 25일 룅비전 이후 약 한 달 만에 터진 리그 3호 골이자 시즌 공식전 6호 골이다.

홍현석도 힘을 보탰다. 후반 19분 그라운드를 밟은 그는 후반 31분 문전에서 오른발 슈팅을 날렸다. 공은 상대 수비수 프레데릭 알베스 입센의 발에 맞고 굴절돼 골문 안으로 들어갔다. 자책골로 기록되면서 개인 득점으로 인정받지는 못했지만, 승부에 쐐기를 박았다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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