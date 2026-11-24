사진=대한카누연맹 제공

한국 카누의 미래가 국제무대서 가능성을 보여줬다. 국가대표 후보선수 10명이 홍콩에서 열린 아시아 대회에서 모두 시상대에 올랐다. 3관왕도 4명이나 탄생했다.

대한카누연맹은 지난 20일부터 22일까지 홍콩서 열린 ‘2026 ACC 홍콩 패들컵 아시아 카누대회’에서 국가대표 후보선수단이 전원 입상했다고 23일 밝혔다. 스프린트와 마라톤 종목으로 치러진 이번 대회에는 선수 10명과 지도자 3명이 파견됐다.

23세 이하(U23) 선수들의 활약이 돋보였다. 박재영은 카약 1인승(K-1) 200m·500m·1000m를 모두 제패하며 3관왕에 올랐다. 박수진도 1000m와 카약 2인승(K-2) 500m, 마라톤 장거리에서 금메달 3개를 수확했다.

김고은과 하채언 역시 나란히 3관왕에 올랐다. 김고은은 K-1 200m, 하채언은 K-1 500m에서 우승했다. 두 선수가 호흡을 맞춘 K-2 200m와 1000m에서도 정상에 섰다.

18세 이하(U18) 부문에서도 성과가 이어졌다. 장건과 권율이 각각 마라톤 단거리와 장거리를 석권하며 2관왕을 달성했다. 이 밖에 윤아, 정예준, 이정윤, 이승현도 메달을 보태며 출전 선수 전원 입상을 완성했다.

심병섭 미래국가대표 전임감독은 “국제무대 경험을 통해 선수들이 자신감을 얻고 한 단계 성장하는 계기가 되었다”며 “이번 대회서 확인한 강점과 보완점을 바탕으로 동계 훈련을 체계적으로 준비하겠다”고 목소리를 높였다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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