사진=한국프로야구선수협회 제공

경기 수원북중SBC와 서울 후라가 올해 처음 열린 전국 중등·여자야구 왕중왕전에서 각각 정상에 올랐다.

한국프로야구선수협회가 주최한 ‘2026 한국프로야구선수협회장배 컴투스프로야구 전국 중등·여자야구 왕중왕전’이 지난 22일 막을 내렸다. 지난 7일부터 진행된 이번 대회에는 중등부 32개 팀과 여자부 24개 팀 등 총 56개 팀이 참가해 초대 우승컵을 놓고 경쟁했다.

중등부에서는 수원북중SBC가 우승의 기쁨을 누렸다. 서울 강남중이 준우승을 차지했고, 휘문중과 이수중이 공동 3위에 올랐다. 최우수선수상(MVP)은 박효철(수원북중)에게 돌아갔다. 팀 동료 손현우는 우수투수상, 윤영보 수원북중 감독은 감독상을 받았다.

여자부에서는 서울 후라가 첫 왕중왕에 등극했다. 서울 나인빅스가 준우승, 서울 퀄리티스타트와 안성 블랙펄스가 공동 3위를 기록했다. 장윤서(후라)는 5경기에서 4승 무패를 거두며 팀의 우승을 이끌어 MVP로 선정됐다. 이하형(나인빅스)은 타율 0.846(13타수 11안타)을 써내 타격상을 차지했다.

사진=한국프로야구선수협회 제공

시상식에는 현역 프로야구 선수들도 함께했다. 박민우 선수협회 부회장을 비롯해 구창모, 김휘집, 김진호(이상 NC), 박세웅(롯데)이 시상자로 참석해 후배 선수들을 격려했다.

박민우는 “한 시즌을 마무리하는 중요한 대회에서 선수들이 끝까지 최선을 다하는 모습을 직접 볼 수 있어 뜻깊었다”며 “오늘 수상한 선수들뿐만 아니라 이번 대회에 참가한 모든 선수들이 앞으로 더 큰 무대에서 자신의 기량을 마음껏 펼쳤으면 좋겠다”고 말했다.

선수협회는 앞으로도 중등·여자야구 선수들이 꾸준히 경쟁하고 성장할 수 있도록 왕중왕전을 발전시켜 나갈 계획이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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