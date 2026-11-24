현대건설 배유나. 사진=KOVO 제공

현대건설 배유나가 지난 22일 수원체육관에서 열린 흥국생명전에서 점수가 나오자 기뻐하고 있다. 사진=KOVO 제공

“(양)효진이의 좋은 기운을 받을 수 있도록 더 잘해야 한다.”

2007~2008시즌 데뷔해 올 시즌 어느덧 프로 20년 차, 여전히 프로배구 V리그 여자부를 대표하는 미들블로커다. 개인 기록 타이틀을 품은 적은 없지만 꾸준함을 무기로 챔피언결정전 우승 반지를 4번이나 꼈다. 신인왕(2007~2008시즌)에 이어 두 차례(2017~2018, 2022~2023) 시즌 베스트7에도 선정됐다. 23일 현재 개인 통산 최다 출전 4위(542경기), 블로킹 4위(1032개), 득점 7위(4633점)에 올라 있는 주인공, 바로 배유나(현대건설)다.

1989년생으로 선수 생활의 황혼기에 접어든 배유나는 새로운 도전을 선택했다. 올 시즌을 앞두고 현대건설 유니폼을 입었다. 지난 시즌을 끝으로 은퇴한 양효진의 빈자리를 메우기 위해 현대건설이 선택한 카드다. 양효진과 동갑내기인 배유나는 숙소 방까지 물려받았다. 책임감이 남다를 수밖에 없다. 양효진은 V리그 남녀부 통산 득점 1위(8406점)에 빛나는 팀의 상징과도 같은 선수다. 배유나는 “이 방에서 좋은 기운을 받아야 한다”고 껄껄 웃으며 “힘들 때마다 힘이 된다. 계속 연락하면서 지내고 있다”고 전했다.

출발이 순탄하지만은 않았다. 지난 시즌 어깨 탈구 부상 탓에 아직 풀 파워를 내기 어렵다. 부상이 남긴 심리적 위축도 완전히 털어내지 못했다. 배유나는 “미들블로커가 블로킹을 못하면 안 되지 않나. 마음처럼 되지 않아 스트레스를 많이 받았다”고 털어놨다.

베테랑답게 하나씩 이겨내고 있다. 지난 22일 흥국생명과의 홈 경기에서 6개의 블로킹을 잡아내며 10점을 올렸다. 배유나가 한 경기에서 6개 이상의 블로킹을 기록한 건 지난해 3월12일 GS칼텍스전 이후 1년 8개월 만이다. 배유나는 “시간이 흐르면서 조금씩 자신감이 생겼고 선수들하고 믿음도 쌓이면서 행동으로 나오고 있다”고 미소 지으며 “세터인 (김)다인이와 호흡을 더 맞춰야 한다. 생각했던 것보다 (토스가) 빠른 스타일이다. 호흡만 잘 맞으면 완벽한 플레이가 많이 나올 것 같다. 내가 더 열심히 해서 따라가야 한다”고 힘줘 말했다.

코트 밖에서도 중심을 잡아주고 있다. 배유나는 “주장인 (김)다인이의 조력자 같은 역할을 하고 있다. 내가 언니인 만큼 선수들 사이에서 중간 역할을 많이 하려고 한다”고 웃었다. 현대건설 관계자는 “늘 생글생글 웃고 밝은 에너지를 뿜어주는 선수다. 실수하더라도 쉽게 위축되지 않고 긍정적인 모습을 보여준다”고 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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