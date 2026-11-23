사진=OK저축은행 읏맨 제공

프로배구 V리그 남자부 OK저축은행이 대학수학능력을 마친 수험생들을 위해 이벤트를 마련했다.

OK저축은행은 오는 24일 부산 강서실내체육관에서 열리는 HK흥국금융 2026∼2027 V리그 대한항공과 홈경기에서 수능을 마친 수험생을 위한 ‘OK! 수능 끝났읏!’ 이벤트를 진행한다.

이날 매표소에서 수험표를 인증한 수험생은 대한항공전을 무료로 관람할 수 있다. 무료 관람 가능 구역은 2층 읏맨존과 3층 기읏존·니읏존이다. 수험생을 위한 특별 혜택도 추가로 마련된다. 경기 당일 멤버십라운지에서 각종 경품 추첨에도 참여할 수 있다.

수험생 무료 관람 혜택은 다음 달 25일 대한항공전까지 적용된다. 무료 관람은 경기별로 준비된 좌석이 조기 소진될 경우 입장이 제한될 수 있다.

홈경기장을 꾸준히 찾은 팬들을 위한 특별한 선물도 준비했다. 1라운드 홈 세 경기에 걸쳐 진행한 ‘출석체크 이벤트’를 통해 모두 출석한 팬에게는 플레이어 핀버튼을 증정한다. 이와 함께 별도 추첨을 통해 선수 실착 유니폼도 선물한다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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