음주운전 혐의를 받는 배우 고경표가 23일 서울 마포구 마포경찰서에 조사를 받기 위해 출석하며 고개를 숙이고 있다. [사진=뉴시스]

음주운전 중 청소차를 들이받은 혐의를 받는 배우 고경표가 사고 발생 9일 만에 경찰에 출석해 조사를 받았다.

서울 마포경찰서는 23일 오후 6시 53분쯤부터 오후 8시 35분쯤까지 약 1시간 40분 동안 고경표를 상대로 도로교통법상 음주운전 혐의에 대한 조사를 진행했다.

조사를 마치고 나온 고경표는 취재진에게 “사건 당일 있던 일에 대해 사실대로 다 말씀드렸다”며 “정말 죄송하다”고 밝혔다.

사고 직후 차량을 먼저 확인한 이유에 대해서는 “경황을 좀 살펴보던 중이었다”며 “다른 이유는 없었다”고 답했다.

이어 출연 프로그램 제작진에게 할 말이 있느냐는 질문에는 “정말 죄송하다. 단지 저를 믿어주셨을 뿐인데 제가 되돌릴 수 없는 무책임한 모습으로”라며 울먹이다 “정말 죄송하다”고 말했다.

팬들을 향해서도 “보내주신 관심과 응원을 이런 식으로 돌려드리게 된 것에 대해 정말 죄송하다”며 고개를 깊이 숙였다.

앞서 이날 정장 차림으로 경찰서에 모습을 드러낸 고경표는 “그동안 여러분께 많은 사랑과 관심을 받았는데 이런 식으로 돌려드린 점에 대해서 정말 무책임한 모습이었고 죄송하다는 말밖에 할 수 있는 것이 없어 정말 죄송하다”며 고개를 숙였다.

‘당시 음주를 얼마나 했는지’ 묻는 취재진의 질문에는 “많이 마신 걸로 기억한다”며 “조사에 성실히 임하도록 하겠다”고 답했다.

소명 계획에 대해서는 “따로 소명할 것은 없다. 저지른 잘못에 대해 말씀드릴 생각”이라고 했으며, 대리운전을 부르지 않은 이유에 대해서는 “경찰 조사 때 말씀드릴 것”이라고 밝혔다.

사고로 부상을 입은 환경미화원에 대해서는 “직접 만나서 사과드렸다”며 “되려 저를 걱정해주는 모습에 다시 죄송하다는 말씀을 드리고 싶었다”고 했다.

고경표는 지난 14일 오전 3시 30분쯤 서울 마포구 동교동에서 술을 마신 채 자신의 승용차를 운전하다 청소차를 들이받은 혐의를 받는다. 이 사고로 60대 청소업체 직원 1명이 부상을 입은 것으로 알려졌다. 사고 당시 고경표의 혈중알코올농도는 면허취소 기준인 0.08% 이상이었던 것으로 조사됐다. 차량에 동승자는 없었던 것으로 확인됐다.

현장에 출동한 경찰은 고경표를 상대로 음주 측정을 실시한 뒤 귀가 조치했다.

고경표는 사고 이튿날인 지난 15일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 음주운전 사실을 인정하고 사과했다. 그는 “새벽에 일하고 계시다 제 운전으로 위험에 처하고 놀라셨을 분들께 먼저 다시 한번 사과드린다”고 밝혔다. 이어 “술을 마시고 운전대를 잡은 건 전적으로 제 잘못”이라며 “제가 한 행동으로 누군가 크게 다칠 수도 있었다, 무책임한 행동이었다”고 했다.

고경표는 당시 청소차와 충돌한 뒤 조금 더 이동해 차량을 세웠으며, 현장에서 환경미화원 2명을 만나 사과하고 경찰을 기다렸다고 설명했다.

경찰은 확보한 사고 관련 영상을 분석하는 등 구체적인 사고 경위를 조사하고 있다. 아울러 고경표에게 음주운전 혐의 외에 교통사고처리특례법상 치상 혐의를 추가로 적용하는 방안도 검토 중인 것으로 전해졌다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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