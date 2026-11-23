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대한축구협회가 국제축구연맹(FIFA)과 아시아축구연맹(AFC)의 소통 과정을 공개하며 차기 협회장 선거와 관련해 추가로 논의를 진행한 적은 없다고 밝혔다.

축구협회는 23일 ‘FIFA·AFC와의 커뮤니케이션에 대한 협회 입장 안내’를 전했다. 그러면서 “축구협회가 정관 개정과 회장선거관리규정 개정의 사전 검토 및 승인을 위해 FIFA에 전달한 내용에는 정관 개정과 회장선거관리규정 개정 필요성에 대한 안내·K-축구혁신위원회 활동 내역 등을 포함한 협회 공문, 협회 정관 개정안, 대한체육회 회원종목단체규정, 축구협회 회장선거관리규정 개정안이었다”고 했다.

이어 “제출된 서류는 모두 FIFA의 요청에 따른 것이었다”며 “이에 대한 회신 문서는 사전에 문화체육관광부와 대한체육회에도 모두 공유했다”고 덧붙였다.

협회가 공개한 FIFA, AFC와의 논의한 주요 타임라인을 보면 두 기관은 8월21일 협회에 현황을 알려 달라는 공문을 보냈다. 이어 24일에는 실사 일정을 안내했다. 다만 이후 실사 일정은 9월1일에 연기됐다. 협회는 9월7일 공문에 대한 회신을 했고 같은 달 22일에는 회장 선거제도 개편을 논의할 두 기구의 공동 방문단 초청 공문을 발송했다.

지난달 6일에는 FIFA의 요청에 따라 혁신위 회의 내용을 요약한 자료와 정관·선거규정 개정안을 제출했다. 하루 뒤인 7일 FIFA와 AFC는 혁신위 회의록과 대한체육회 규정을 요청했고 협회는 이틀 뒤인 9일 대한체육회 관리규정을 보냈다. 이후 협회는 16일 FIFA와 AFC에 제출 자료에 대한 피드백을 요청했다. 이어 지난 2일 두 기관에 차기 임시총회 일정을 전하고 피드백을 재요청했다. 이후 7일 두 기구의 공동 회신이 왔다.

공동 회신에서 두 기구는 축구협회장 선거에 2만명 규모의 온라인 투표를 도입하는 방안에 우려를 표했다. 이어 각 대표 집단을 확대한 총회 중심의 선거 제도 방향으로 개편도 권고했다. FIFA는 축구에 대한 정치 개입을 금지한다. 새로운 선거 제도가 회원국 축구협회의 독립성을 침해한다고 봤다. FIFA의 제동으로 연내 대한축구협회장 보궐 선거는 무산됐다.

협회는 “FIFA와 AFC에 보낸 공문과 첨부 자료를 문화체육관광부와 대한체육회에도 동시에 공유했다”며 “지난 7일 받은 회신도 두 기관에 공유했다”고 설명했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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