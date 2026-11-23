이지훈이 둘째 딸을 얻었다. 출처=이지훈 SNS

가수 겸 배우 이지훈과 일본인 아내 아야네 부부가 두 딸의 부모가 됐다. 두 차례 유산의 아픔을 딛고 얻은 값진 결실이다.

이지훈은 23일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 출산 직후 병원에서 촬영한 가족사진과 함께 둘째 출산 소식을 직접 알렸다.

그는 사진과 함께 “한 생명이 세상에 태어나는 순간 우리는 또 하나의 기적을 만났다”며 벅찬 소감을 전했다. 공개된 사진 속 이지훈은 수술복과 위생모를 착용한 채 벅찬 표정을 짓고 있으며, 아내 아야네 역시 갓 태어난 둘째 딸(태명 복복이)을 품에 안고 환하게 미소 짓고 있다.

이지훈은 둘째 딸을 향해 “첫째 루희와 어쩜 이리 똑같이 생겼나. 세상에 와줘서 고맙고 아빠가 평생 사랑할게”라며 남다른 애정을 드러냈다. 이어 출산 직후에도 변함없이 밝은 모습의 아내를 향해 “붓지도 않고 흐트러짐이 없다”며 고마움을 표했다. 앞서 아야네는 이날 오전 SNS를 통해 유도분만 소식을 전하며 많은 이들의 응원을 받은 바 있다.

두 사람의 이번 득녀 소식은 그동안 겪어온 난임과 유산의 과정을 이겨낸 결과라 더욱 깊은 축하를 받고 있다.

지난 2021년 14세 나이 차를 극복하고 결혼한 두 사람은 시험관 시술 끝에 2024년 첫째 딸 루희 양을 품에 안았다. 이후 둘째를 계획하는 과정에서 두 차례나 유산하는 아픔을 겪었으나, 포기하지 않고 네 번째 배아 이식에 도전해 임신에 성공했고 마침내 이날 네 식구를 완성했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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