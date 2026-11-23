사진=WKBL 제공

승패는 갈렸지만 두 사령탑 모두 숙제를 안았다. 4연승을 달린 최윤아 신한은행 감독은 경기 운영에 아쉬움을 드러냈고, 이상범 하나은행 감독은 무너진 조직력을 돌아봤다.

신한은행은 23일 인천 도원체육관서 열린 하나은행과의 KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구 정규리그 홈경기에서 63-59로 이겼다. 시즌 6승1패로 단독 선두를 지켰다. 하나은행은 1승6패로 최하위에 머물렀다.

승장 최 감독은 마냥 기뻐하지 않았다. 경기 후 “이겼지만 아쉬운 부분이 많았다. 맞지 않아도 될 3점슛을 허용했고 수비와 리바운드에서도 실수가 있었다”며 “이런 부분을 쉽게 내주면 라운드가 거듭될수록 어려워질 수 있다”고 짚었다.

특히 성급한 공격 전개를 경계했다. 최 감독은 “어느 정도 점수 차를 벌려놓고도 공격이 너무 급해진다. 빠르게만 하려다 보니 슛이 들어가지 않을 때 상대에게 쉬운 기회를 내주고, 다시 접전이 만들어진다”고 설명했다.

사진=WKBL 제공

그래도 선수들의 투지만큼은 높이 샀다. 그는 “힘든 일정 속에 출전 시간이 많은 선수들이 끝까지 집중력을 유지하고 있다. 오늘도 조금 더 성장했다는 걸 느꼈다”고 말했다. 주장 신지현을 향해서도 “정말 죽기 살기로 뛰어줬다. 자신의 역할을 알고 최선을 다하는 모습이 후배들에게도 큰 귀감이 될 것”이라고 칭찬했다.

반면 패장 이 감독은 아쉬움을 감추지 못했다. 그는 “선수들이 나름대로 열심히 했지만 마지막이 아쉽다”며 “좀 더 자신감을 갖고 경기에 임했으면 좋겠다. 특히 식스맨 선수들에게는 팀의 위기가 좋은 기회일 수도 있다. 그 기회를 잡아줬으면 한다”고 당부했다.

가장 큰 고민은 조직력이다. 주축 선수들이 잇달아 부상으로 이탈하면서 함께 손발을 맞출 시간이 부족했다. 이 감독은 “우리는 남들보다 한 발 더 뛰고 조직력으로 승부하는 팀이다. 그런데 선수들이 아파서 함께 훈련하지 못하다 보니 그 부분이 무너졌다. 지금은 프레스(압박 수비)도 제대로 하지 못한다”고 답답해했다.

사진=WKBL 제공

사진=WKBL 제공

이어 “땀은 거짓말하지 않는다. 식스맨 선수들도 비시즌에 정말 열심히 했지만 그만큼 경기력이 나오지 않아 아쉽다”며 분발을 촉구했다.

최 감독은 현시점 성적에 만족하지 않고 더 높은 곳을 바라본다. 개막 후 7경기서 6승을 수확한 성과에 대해서도 “지난해에는 좋지 않은 역사를 많이 썼지만, 더 좋은 역사를 쓰면 된다고 생각했다”며 “역사는 다시 쓰라고 있는 것이다. 기록을 신경 쓰기보다는 한 경기씩 우리만의 색깔을 보여주고 싶다”고 강조했다.

인천=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

인천=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]