이서가 매력적인 무대 뒤 비하인드 사진을 공개했다. 출처=이서 SNS

그룹 아이브(IVE) 멤버 이서가 무대 뒤 비하인드 컷을 공개하며 독보적인 비주얼을 뽐냈다.

이서는 지난 22일 자신의 개인 SNS를 통해 별다른 문구 없이 여러 장의 근황 사진을 게재했다.

이서가 매력적인 무대 뒤 비하인드 사진을 공개했다. 출처=이서 SNS

이서가 매력적인 무대 뒤 비하인드 사진을 공개했다. 출처=이서 SNS

공개된 사진에는 백스테이지에서 포즈를 취하고 있는 이서의 모습이 담겼다. 이서는 아이보리와 크림 톤이 어우러진 로맨틱한 무대 의상을 완벽하게 소화했다. 가슴 라인을 따라 풍성하게 잡힌 러플 장식과 아일렛 디테일이 돋보이는 홀터넥 스트랩이 우아한 분위기를 배가시켰다.

이서가 매력적인 무대 뒤 비하인드 사진을 공개했다. 출처=이서 SNS

이서가 매력적인 무대 뒤 비하인드 사진을 공개했다. 출처=이서 SNS

여기에 은은한 자카드 패턴의 레이스업 코르셋 벨트를 매치해 클래식하면서도 구조적인 실루엣을 완성했으며, 양 손목에 리본 매듭과 프릴이 달린 커프스를 더해 트렌디한 ‘발레코어’ 무드를 극대화했다. 어두운 백스테이지 조명 아래에서도 뚜렷한 이목구비와 몽환적인 눈빛이 어우러져 마치 한 폭의 화보 같은 장면을 연출했다.

한편, 이서가 속한 아이브는 지난 21일 일본 교세라 돔 오사카에서 열린 ‘2026 MAMA AWARDS’에 참석해 화려한 무대를 선보였다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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