사진=WKBL 제공

달아날 때도, 쫓길 때도 중심에는 노구치 사쿠라가 있었다. 여자프로농구 신한은행이 사쿠라의 활약을 앞세워 연승 행진을 이어갔다.

신한은행은 23일 인천 도원체육관서 열린 하나은행과의 KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구 정규리그 홈경기에서 63-59로 승리했다. 4연승은 물론, 시즌 6승째(1패)로 단독 선두 자리도 지켰다.

승리의 주역은 단연 사쿠라였다. 이날 22점 9리바운드를 써냈을 정도다. 골밑을 파고들다가도 외곽에서 한 방을 터뜨렸다. 홍유순(10점)과 김지영(9점), 신지현(8점) 등도 힘을 보탰다.

신한은행이 출발부터 경쾌했다. 사쿠라의 3점슛과 자유투 등을 묶어 경기 시작과 함께 9-0으로 앞섰다. 그러나 하나은행도 호락호락하지 않았다. 이이지마 사키가 연속 3점슛으로 추격의 불씨를 살렸고, 고서연도 외곽포를 보탰다. 신한은행은 14-13으로 근소하게 앞선 채 1쿼터를 마쳤다.

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하나은행으로선 가슴 철렁한 순간도 있었다. 부상에서 돌아온 진안이 출전한 가운데, 1쿼터 막판 양인영이 수비 도중 진안과 뒤엉켜 넘어졌다. 다리에 불편함을 호소하며 일어나지 못했고, 코칭스태프의 부축을 받아 벤치로 향했다. 다행히 2쿼터에 다시 코트로 돌아왔다.

승부의 흐름은 2쿼터에 조금씩 신한은행으로 기울었다. 하나은행은 고서연의 3점슛으로 16-14 역전에 성공했지만, 이후 공격이 원활하게 풀리지 않았다. 슛이 잇따라 림을 외면했고 실책까지 겹쳤다. 전반에만 턴오버 7개를 범했다. 신한은행은 그 틈을 놓치지 않았다. 김지영의 속공 득점과 신이슬의 3점슛으로 다시 앞서 나갔고, 사쿠라가 골밑에서 힘을 보탰다. 전반은 신한은행의 36-27 리드로 끝났다.

후반에도 사쿠라의 존재감은 빛났다. 신한은행은 3쿼터 초반 박진영과 홍유순의 골밑 득점으로 40-29까지 달아났다. 하나은행이 진안의 연속 득점으로 40-33까지 따라붙었지만, 좀처럼 그 이상 격차를 좁히지 못했다. 추격의 고비마다 공격이 무산되거나 실책이 나오면서 흐름이 끊겼다.

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반면 신한은행은 사쿠라와 신지현의 득점으로 응수했다. 특히 사쿠라는 3쿼터 종료 29초를 남기고 3점슛을 꽂으며 21점째를 채웠다. 신한은행은 54-43으로 마지막 쿼터를 맞았다.

승부가 쉽게 끝나지는 않았다. 하나은행은 4쿼터 시작과 함께 양인영의 골밑 득점과 정현의 3점슛으로 단숨에 54-48까지 따라붙었다. 신한은행의 공격도 주춤했다. 정현이 다시 외곽포를 터뜨리면서 격차는 56-51, 5점까지 좁혀졌다.

위기마다 신한은행의 주축 선수들이 나섰다. 홍유순이 골밑에서 연거푸 점수를 보태며 추격에 제동을 걸었다. 종료 3분15초를 남기고는 김지영이 득점에 성공했고, 사쿠라도 자유투로 점수를 쌓았다.

끝까지 긴장을 놓을 수 없는 승부였다. 하나은행이 종료 1분38초 전 정현의 3점슛과 진안의 연속 득점으로 61-59까지 따라붙은 것. 그러나 신한은행 박진영이 자유투 두 차례로 모두 성공하며 쐐기를 박았다.

인천=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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