사진=KBL 제공

프로농구 꿈나무들을 위한 무대가 넓어진다. 한국농구연맹(KBL)이 충북 제천시와 손잡고 유소년 농구 발전에 힘을 보탠다.

KBL은 23일 제천체육관에서 제천시, 제천시의회, 제천시체육회, 제천시농구협회와 유소년 농구대회 개최를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 이날 협약식에는 이수광 KBL 총재와 이상천 제천시장 등 관계자들이 참석했다.

협약 기간은 2027년부터 2028년까지 2년이다. 양측은 KBL 유스클럽 농구대회와 KBL 유스 드림컵 등의 성공적인 개최를 위해 협력한다. 제천시는 대회 개최에 필요한 재정 지원과 홍보, 관중 유치 등을 맡는다. KBL은 대회 기획과 운영을 총괄한다.

이수광 KBL 총재는 “이번 협약을 통해 제천시와 지속적인 협력 기반을 마련하고, KBL 유소년 농구대회를 안정적으로 개최할 수 있게 되어 뜻깊게 생각한다”며 “제천시와의 협력을 바탕으로 유소년 선수들에게 더 좋은 경기 환경과 다양한 대회 경험을 제공하고, 지역사회와 함께 성장하는 유소년 농구 문화를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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