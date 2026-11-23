음주운전 혐의를 받는 배우 고경표가 23일 서울 마포구 마포경찰서에 조사를 받기 위해 출석하고 있다. [사진=뉴시수]

음주운전 사고로 물의를 빚은 배우 고경표가 사고 9일 만에 경찰에 출석해 고개를 숙였다.

고경표는 23일 오후 6시 53분쯤 도로교통법 위반(음주운전) 혐의로 조사를 받기 위해 피의자 신분으로 서울 마포경찰서에 출석했다.

취재진 앞에 모습을 드러낸 고경표는 “그동안 여러분께 많은 사랑을 받았는데, 정말 무책임한 모습이었다”며 “죄송하다는 말밖에 할 수 있는 게 없다. 정말 죄송하다”고 사과했다.

사고 당시 음주량을 묻는 질문에는 “많이 마신 걸로 기억한다. 조사에 성실히 임하겠다”고 답했다.

경찰 조사에서 소명할 부분이 있느냐는 질문에는 “따로 소명할 것이 없다. 내가 저지른 잘못에 대해 말씀드릴 생각”이라고 말했다. 대리기사를 부르지 않은 이유에 대해서는 “조사 때 말씀드리겠다”고 했다.

피해 환경미화원에게 연락했느냐는 물음에는 “직접 만나서 사과드렸다”며 “되려 저를 걱정해주는 모습에 다시 죄송하다는 말씀을 드리고 싶었다”고 전했다.

앞서 고경표는 지난 14일 오전 3시 30분쯤 서울 마포구 동교동에서 만취 상태로 자신의 승용차를 운전하다 도로에서 작업 중이던 청소차를 들이받은 혐의를 받는다. 당시 차량에 동승자는 없었던 것으로 확인됐다.

사고 당시 고경표의 혈중알코올농도는 운전면허 취소 기준인 0.08%를 크게 웃도는 0.150%였던 것으로 파악됐다. 이 사고로 청소차 운전석에 있던 60대 환경미화원 1명이 경상을 입었다.

사고 현장에 출동한 경찰은 음주 측정을 실시한 뒤 고경표를 귀가 조치했다. 경찰은 음주운전 혐의 외에도 교통사고처리특례법상 치상 혐의를 추가로 적용하는 방안을 검토하고 있다.

고경표는 사고 다음 날인 15일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 장문의 사과문을 발표했다. 그는 “술을 마시고 운전대를 잡은 건 전적으로 제 잘못이다. 음주운전을 하지 말아 달라고 사람들에게 이야기했던 제가 그 말을 어겼다”며 “사고로 생긴 피해를 회복하는 데 필요한 조치를 하고, 처분에 따른 모든 책임을 지겠다”고 밝혔다. 예정된 활동도 모두 중단하겠다고 선언했다.

최근 예능에서 활발한 활동을 펼쳐온 고경표의 음주운전 사고로 방송가에도 파장이 일었다. MBC ‘놀면 뭐하니?’, tvN ‘식스센스: B사이드’, 티빙 ‘대탈출: 도시괴담’ 등 고경표가 출연 중이거나 공개를 앞둔 예능 프로그램들은 잇따라 출연 분량을 최대한 편집하겠다는 방침을 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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