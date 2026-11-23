조권이 의미심장한 글과 근황을 공개했다. 출처=조권 SNS

그룹 2AM 멤버 조권이 웨이브 연애 리얼리티 ‘스탠바이미’ 출연자 구용규와의 관계를 둘러싼 추측 속에 의미심장한 글을 남겼다.

조권은 22일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “보고 싶은 대로 보는 세상”이라는 짧은 글과 함께 근황이 담긴 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진에는 비니와 마스크를 쓴 편안한 차림으로 러닝을 즐기는 조권의 모습이 담겼다. 이 밖에도 미용실을 찾거나 지인들과 어울리며 일상을 보내는 모습도 함께 공유했다.

이번 게시글은 최근 불거진 구용규와의 친분 이슈와 맞물려 더욱 시선을 모으고 있다. 앞서 조권과 구용규가 함께 태국 여행을 떠나 해변을 찾은 모습이 SNS를 통해 확산되면서, 온라인상에서는 두 사람의 관계를 두고 다양한 추측이 제기된 바 있다.

해당 게시물을 접한 누리꾼들은 “주변 시선 신경 쓰지 말고 응원한다”, “여유로워 보여 다행이다” 등의 반응을 보이며 조권을 향한 지지를 보내고 있다. 한편, 조권은 현재 방송과 음악 등 다방면에서 활발한 활동을 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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