사진=KBL 제공

코트 위에 겹겹이 쌓인 30년의 기억이 되살아난다. 한국 프로농구의 출범부터 수많은 명승부, 스타 선수들의 이야기까지. 팬들의 희로애락을 담은 특별한 다큐멘터리가 찾아온다.

한국농구연맹(KBL)이 제작한 출범 30주년 기념 다큐멘터리 ‘백코트 : 30년의 시간 속으로’가 24일 오후 6시 온라인동영상서비스(OTT) 티빙을 통해 단독 공개된다.

이번 작품은 1997년 프로농구 출범 이후 30년간의 발자취를 돌아본다. 스타 선수들의 등장과 명승부, 왕조의 탄생부터 세대교체까지 한국 프로농구의 변화와 발전 과정을 담았다. 화려한 기록 뒤에 숨겨진 선수들의 도전과 경쟁, 오랜 시간 코트를 지켜온 팬들의 이야기도 조명한다.

사진=KBL 제공

출연진도 화려하다. 서장훈과 이상민 KCC 감독, 김주성 tvN SPORTS 해설위원, 양동근 현대모비스 감독을 비롯해 김선형(KT), 허웅(KCC), 이정현(소노) 등 시대를 대표하는 선수들이 등장한다.

이 밖에도 현장에서 호흡해 온 감독과 해설위원, 농구 전문 기자들도 함께해 각자가 경험한 주요 순간과 뒷이야기를 공유한다.

한편 KBL은 공개에 앞서 24일 오후 3시 서울 CGV 용산아이파크몰에서 다큐멘터리 시사회를 개최한다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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