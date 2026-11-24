홍경민과 김준현의 동행이 반갑다. 2월에는 밴드를 만들더니 가을에는 같은 연극에 출연했고, 이제는 뮤지컬에서 같은 주인공을 맡는다.

한두 번의 우연한 만남이 아니다. 홍경민과 김준현은 올해 아묻따밴드, 연극 너를 들고 간다, 뮤지컬 닥터 두리틀까지 세 작업을 함께했다. 가수와 방송인으로 각자의 영역에서 오랜 시간 활동해온 두 사람이 요즘 보여주는 행보는 꽤 닮아 있다. 익숙한 일만 반복하기보다 오래 해보고 싶었던 일을 하나씩 꺼내고 있다는 점에서다.

시작은 아묻따밴드였다.

홍경민은 리더 겸 베이스, 김준현은 드럼을 맡았다. 차태현, 전인혁, 조영수, 조정민 등도 합류했고 지난 2월 13일 첫 디지털 싱글 알고 있잖아를 발표했다.

홍경민에게 밴드는 갑자기 생긴 프로젝트가 아니었다. 그는 당시 “동료 연예인들과 밴드를 결성하는 것이 오랜 꿈이었다”며 “동료들과 무언가를 할 수 있다는 사실 자체로 행복하다”고 말했다.

팀 이름은 김준현이 지었다. ‘묻지도 따지지도 않고 하고 싶은 음악을 해보자’는 뜻의 아묻따다. 이름만 보면 장난스럽지만 두 사람의 올해를 가장 잘 설명하는 말이기도 하다. 결과를 먼저 계산하기보다 해보고 싶었던 일부터 시작했다.

김준현 역시 음악에 대한 관심을 방송 안에서만 보여준 것은 아니다. 아묻따밴드에서는 직접 드럼을 맡았다. 예능인 김준현에게 익숙한 웃음 대신 음악으로 무대에 서는 일이 먼저 추가됐다.

몇 달 뒤에는 대학로다. 지난 10월 9일 개막한 너를 들고 간다는 홍경민이 직접 극본을 쓴 연극이다. 세상을 떠난 친구의 부고를 받고 다시 만난 사람들이 지난 시간과 관계를 돌아보는 이야기를 담았다.

홍경민은 나민수, 김준현은 오동수 역으로 출연한다. 매회 함께 서는 것은 아니지만 일부 공연에서는 직접 연기를 주고받는다.

홍경민이 쓴 이야기에 김준현이 배우로 참여했다는 점은 앞선 밴드 활동과는 또 다른 의미를 갖는다.

홍경민에게도 너를 들고 간다는 세 번째 작가 도전이다. 김준현도 연극 무대로 들어왔다. 방송에서는 음식과 웃음, 순발력으로 익숙한 얼굴이지만 올해는 드럼 스틱을 잡은 데 이어 정극 무대에서 대사를 주고받고 있다.

두 사람의 세 번째 만남은 오는 26일 개막하는 창작뮤지컬 닥터 두리틀이다.

이번에는 더 재미있는 접점이 생겼다. 홍경민과 김준현, 하도권이 주인공 두리틀 역에 트리플 캐스팅됐다. 너를 들고 간다에서는 서로 다른 인물을 연기했던 두 사람이 닥터 두리틀에서는 같은 인물을 맡는다.

닥터 두리틀은 동물과 대화할 수 있는 의사가 ‘움직이는 섬’의 구조 요청을 받고 모험에 나서는 작품이다. 공연은 2027년 1월 24일까지 NOL 씨어터 대학로 우리카드홀에서 열린다.

같은 두리틀이라도 두 배우가 보여줄 인물은 같을 수 없다. 홍경민에게는 오랜 공연 무대 경험이 있고, 김준현에게는 방송에서 쌓은 순발력과 특유의 친근함이 있다. 같은 역할을 맡았다는 사실 자체가 두 사람의 색깔을 비교해볼 수 있는 흥미로운 지점이다.

돌아보면 홍경민과 김준현의 올해 행보에는 공통점이 적지 않다. 이미 자신의 이름 앞에 분명한 직업이 있는 사람들이 굳이 낯선 일을 시작했다. 홍경민은 베이스를 들고 밴드를 만들었고 직접 연극을 썼다. 김준현은 드러머로 무대에 올랐고 연극과 뮤지컬 배우가 됐다.

그래서 두 사람의 세 번의 만남은 ‘절친의 동반 출연’ 정도로 설명하기에는 조금 아깝다. 해보고 싶었던 일을 함께 해보는 동료의 모습은 후배들에게도 좋은 본보기다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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