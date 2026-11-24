배우 변우석이 아시아 팬미팅 투어의 마지막 무대를 서울에서 장식한다.

변우석은 오는 12월 30일 서울 고려대학교 화정체육관에서 2026 ByeonWooSeok Asia Fanmeeting Tour 〈The Secret Library〉 Encore in Seoul을 개최한다.

이번 공연은 지난 7월 서울을 시작으로 방콕, 요코하마, 타이베이, 싱가포르, 마닐라, 자카르타, 홍콩까지 이어진 아시아 팬미팅 투어의 앙코르 무대다. 투어의 출발점이었던 서울로 돌아와 팬들과 마지막 일정을 함께한다.

공개된 앙코르 팬미팅 포스터에는 산타로 변신한 변우석의 모습이 담겼다. 연말 분위기를 살린 콘셉트로, 공식 팬클럽 우체통과도 의미를 연결했다.

아시아 각지에서 팬들의 마음을 받아온 변우석이 이번에는 산타가 돼 감사의 마음을 전한다는 뜻을 담았다는 설명이다.

변우석은 앞선 The Secret Library 팬미팅을 통해 각 도시의 팬들과 만나왔다. 서울 앙코르에서는 그동안 이어온 투어의 마지막 무대를 꾸미며 2026년을 팬들과 함께 마무리할 예정이다.

예매는 멜론티켓에서 진행된다. 오는 12월 7일 오후 8시 위버스 멤버십 선예매가 시작되며, 일반 예매는 12월 8일 오후 8시 열린다.

변우석의 서울 앙코르 팬미팅은 오는 12월 30일 고려대학교 화정체육관에서 개최된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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