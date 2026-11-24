가수 장민호가 연말 전국투어의 시작을 앞두고 서울 공연 포스터를 공개했다.

장민호는 23일 공식 SNS를 통해 2026-27 장민호 전국투어 콘서트 호시절 : 호(好)캉스 서울 공연 포스터를 선보였다.

공개된 포스터 속 장민호는 크림 컬러 수트를 입고 여행 가방 등 호텔을 연상시키는 소품과 함께 등장했다. 공연 제목인 ‘호(好)캉스’에 맞춰 잠시 일상에서 벗어나 휴식을 즐기는 분위기를 담았다.

이번 공연은 평범한 하루를 특별한 휴가처럼 즐긴다는 ‘호캉스’를 콘셉트로 꾸며진다. 장민호의 대표곡과 신곡, 라이브 무대를 중심으로 관객들과 추억을 나누는 시간이 될 예정이다.

장민호는 공연에 앞서 오는 24일 오후 6시 새 EP 에세이 ep.4를 발매한다. 에세이 시리즈의 네 번째 앨범으로, 선공개곡 인생이란 친구에게와 타이틀곡 산, 삶 등 총 6곡이 수록된다.

신보 발매 직후 전국투어가 이어지는 만큼 새 앨범 수록곡들이 공연 무대에서 어떻게 소개될지도 관심을 모은다.

2026-27 장민호 전국투어 콘서트 호시절 : 호(好)캉스 서울 공연은 오는 12월 25일부터 27일까지 사흘간 서울 세종대학교 대양홀에서 열린다.

티켓은 오는 26일 오후 8시 YES24 티켓을 통해 단독 오픈된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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