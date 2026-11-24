박보검과 이상이가 통영에서 좌충우돌 여름 미용실 영업에 나선다.

오는 29일 오후 7시 45분 첫 방송되는 tvN 보검 매직컬2는 ‘박 원장’ 박보검과 이상이가 작은 바다 마을에서 헤어샵을 운영하며 주민들과 만나는 과정을 담는다.

공개된 예고 영상에는 통영의 여름 영업장을 처음 마주한 두 사람의 모습이 담겼다. 푸른 바다를 배경으로 여유로운 영업을 기대했지만 현실은 달랐다. 벌레와 폭염, 갑작스러운 비까지 이어지며 시작부터 쉽지 않은 상황에 놓인다.

특히 박보검은 끊임없이 나타나는 벌레를 직접 잡으며 예상 밖의 활약을 펼친다. 시즌1보다 실력이 늘어난 모습도 눈에 띈다. 파마까지 익힌 박보검은 한층 능숙해진 손놀림으로 손님을 맞을 예정이다.

통영의 무더운 날씨도 또 다른 변수다. 영업 중 두 사람의 얼굴에는 땀이 쉴 새 없이 흐르고, 맑던 하늘에서 갑자기 비가 쏟아지는 등 예상하기 어려운 상황이 이어진다.

시즌2에서는 이처럼 계획대로 흘러가지 않는 여름 영업장의 모습이 주요 재미가 될 전망이다. 박보검과 이상이가 여러 난관을 넘으며 미용실을 운영하고, 통영 주민들과 어떤 이야기를 만들어갈지도 관전 포인트다.

tvN 보검 매직컬2는 오는 29일 오후 7시 45분 첫 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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