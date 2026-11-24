배우 장승조가 연극 유리동물원의 마지막 공연을 마쳤다.

지난 22일 막을 내린 2026 예술의전당 토월정통연극 유리동물원은 테네시 윌리엄스의 대표작으로, 1930년대 미국 세인트루이스의 낡은 아파트에서 살아가는 윙필드 가족의 이야기를 그린다.

장승조는 극 중 구두 창고에서 일하며 가족의 생계를 책임지는 아들 톰 윙필드를 맡았다. 시인을 꿈꾸는 톰은 화려했던 과거에 기대어 사는 어머니 아만다, 유리 동물 조각 속에서 자신만의 세계를 지키는 로라 사이에서 가족에 대한 책임과 자유를 향한 욕망 사이에서 흔들리는 인물이다.

톰은 작품의 주인공인 동시에 자신의 기억을 관객에게 들려주는 해설자다. 장승조는 객석을 향해 과거를 돌아보는 현재의 톰과 가족 안에서 부딪치고 흔들리는 과거의 톰을 오가며 이야기를 이끌었다.

가족을 대하는 감정도 장면마다 달라졌다. 어머니 아만다와 맞서는 순간에는 오랜 시간 쌓인 답답함과 분노를 드러냈고, 세상과 거리를 둔 로라 앞에서는 쉽게 떠나지 못하는 애정을 보여줬다. 가족을 벗어나 자신의 삶을 찾고 싶어하면서도 끝내 기억에서 자유로워지지 못하는 톰의 감정을 따라갔다.

장승조는 자신의 마지막 공연 커튼콜에서 지난 4개월을 돌아봤다.

장승조는 “유리동물원이라는 작품을 하면서 참 많은 것들을 느끼고 배웠다”며 “너무나 좋은 배우분들, 스태프분들과 함께 작업한 4개월이라는 시간이 저에게는 참 귀했던 것 같다”고 말했다.

이어 “무엇보다 매일 극장을 찾아주시고, 오늘도 추운 겨울날 추위를 뚫고 객석을 채워주셔서 너무 감사드린다”고 관객에게 인사를 전했다.

작품 속 톰과 자신을 연결한 소감도 밝혔다.

장승조는 “톰은 기억 속에서 벗어나고자 이 기억극을 만들었다. 그런데 저 장승조는 오히려 유리동물원이라는 기억을 가슴속에 깊이 담아둘 것 같다”며 “여러분들도 같은 마음이셨으면 좋겠다”고 말했다.

마지막에는 극 중 아만다의 대사인 “일어나라, 빛나야지, 반짝여!”를 외치며 공연을 마무리했다.

장승조는 유리동물원에 앞서 연극 타인의 삶에도 출연하며 무대 활동을 이어왔다. 타인의 삶의 부산·제주 공연에 이어 오는 12월 25일 대구문화예술회관에서 열리는 대구 공연으로 다시 관객과 만난다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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