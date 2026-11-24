창작 뮤지컬 마리 퀴리가 전국 5개 도시 투어의 막을 올렸다.

마리 퀴리는 지난 21~22일 창원 성산아트홀에서 전국투어 첫 공연을 마쳤다. 2025년 서울 광림아트센터 BBCH홀에서 선보인 네 번째 시즌에 이어 창원, 포항, 익산, 강릉, 제주까지 관객과 만난다.

이번 창원 공연에는 서로 다른 시즌에 참여했던 배우들이 한 무대에 올랐다.

마리 퀴리 역은 2023년 시즌의 이정화와 2025년 시즌의 김려원이 맡았다. 피에르 퀴리 역에는 2020·2023년 시즌에 출연한 임별이, 안느 코발스카 역에는 2025년 시즌의 전민지, 루벤 뒤퐁 역에는 강태을이 합류했다.

같은 작품을 서로 다른 시기에 경험한 배우들이 다시 만나면서 기존 시즌과는 또 다른 조합을 완성했다.

마리 퀴리는 노벨상을 두 차례 받은 과학자 마리 퀴리의 삶에 상상력을 더한 창작 뮤지컬이다. 여성이자 이민자로서 편견을 견디며 연구를 이어간 마리 퀴리의 삶과 방사성 원소 라듐을 둘러싼 이야기를 무대에 옮긴다.

작품은 라듐을 발견한 마리 퀴리와 야광 시계를 만드는 공장에서 일하다 방사능에 노출된 여성 노동자 ‘라듐 걸스’를 한 이야기 안에서 만난다. 과학적 발견의 빛과 그 이면에서 발생한 책임을 함께 다룬다.

마리 퀴리는 2020년 초연 이후 꾸준히 무대에 올랐다. 이듬해 제5회 한국뮤지컬어워즈에서 대상과 프로듀서상, 극본상, 작곡상, 연출상을 받으며 5관왕을 기록했다.

해외 진출도 이어졌다. 2022년 마리 퀴리의 고국 폴란드에서 한국 오리지널 배우들이 참여한 갈라 콘서트와 공연 실황 상영회를 진행했고, 2023년과 2025년에는 일본 라이선스 공연으로 관객과 만났다. 2024년에는 영국 웨스트엔드 현지 프로덕션으로 공연됐다.

창원에서는 공연과 연계한 이벤트도 진행됐다. 공연장 로비에 마리 퀴리의 실험실을 모티브로 한 포토존과 폴로늄·라듐을 찾아볼 수 있는 주기율표 조명이 설치됐고, 공연 종료 후에는 배우들의 무대인사와 럭키드로우가 마련됐다.

전국투어는 오는 12월 11~12일 포항문화예술회관, 18~19일 익산예술의전당으로 이어진다. 2027년에는 1월 9~10일 강릉아트센터, 23~24일 제주아트센터에서 공연한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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