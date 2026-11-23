방송인 정형돈이 온라인 대출업체에 100만원을 빌리겠다고 문의한 뒤 여러 업체로부터 대출 권유 전화와 문자를 받았다.

상담 과정에서는 한 달 이자로 원금의 최대 80％를 요구할 수 있다는 답변도 들었다.

정형돈(왼쪽)이 불법 대출업체에 직접 문의한 가운데 이기동 소장(오른쪽)이 고금리 이자와 개인정보 유출 등 불법 사금융의 위험성을 설명했다. '정형돈의 제목없음TV' 유튜브 채널 캡처

지난 20일 유튜브 채널 '정형돈의 제목없음TV'에 출연한 한국금융범죄예방연구센터 이기동 소장은 불법 사금융 업체의 대출 방식과 피해 사례를 소개했다.

이 소장은 포털사이트에서 '당일 대출'을 검색해 보라며 "정상적인 대출 회사처럼 보이지만 불법 대출 광고가 많다"고 말했다.

이어 "전화를 걸면 받지 않는다. 전화를 받아버리면 특정되기 때문"이라며 "다른 대포폰으로 연락해 돈을 빌려주겠다고 접근한다"고 설명했다.

정형돈이 실제 광고에 나온 업체에 전화를 걸자 처음에는 연결되지 않았지만 잠시 뒤 다른 번호로 연락이 왔다.

상대방은 대출 용도와 거주 지역을 물었고 정형돈이 생활비로 100만원이 필요하다고 하자 문자로 신청서 양식을 보내주겠다고 했다.

이자율을 묻자 상대방은 "법정이자보다 훨씬 높다"며 "30%가 넘는다"고 답했다. 다른 업체에 대해서는 "50％, 80％까지도 올라간다"며 "100만원을 빌려서 한 달 뒤에 180만원을 갚아야 하는 경우가 있다"고 말했다. 원금만 갚을 경우에는 "연장비가 발생하겠죠?"라고 답했다.

통화 이후 여러 업체에서 대출 권유 전화가 걸려 오자 정형돈은 "한 곳에 문의했는데 왜 여러 곳에서 연락이 오느냐", "제 번호는 어떻게 알고 전화하신 거냐"고 물었다.

이 소장은 "다른 사람들이 계속 정보를 공유하는 것"이라며 "전화를 끊자마자 또 다른 곳에서 연락이 온다. 내일도 또 올 것"이라고 말했다.

이 소장은 대출금을 여러 사람의 계좌로 나눠 입금하는 수법에 대해 "한 사람이 100만원을 넣어주는 게 아니라 누군지도 모르는 사람들이 20만원씩 입금한다"며 "그러면 누구한테 빌리는지도 모르게 만들어 버리는 것"이라고 설명했다.

상환 이후에도 협박이 이어질 수 있다고 했다. 이 소장은 "100만원을 빌려서 180만원을 갚는다고 끝나는 게 아니다"라며 "무슨 꼬투리라도 잡아서 계속 협박한다"고 말했다.

이어 "돈을 빌려주지도 않고 다 쓴 상품권을 보내면서 100만원을 보냈으니 한 달 뒤에 180만원을 보내라고 한다"며 "원하는 돈을 주지 않으면 회사에 전화하고 아내와 지인들에게도 전화한다"고 설명했다.

이 소장은 "타인 명의 유심, 타인 명의 계정, 타인 명의 통장"을 언급하며 "이것들이 사라지는 순간 금융범죄는 근절될 수 있다"고 말했다. 이어 "돈을 빌리는 순간 돈도, 정신도, 직업도, 가족도, 지인도 다 녹아내린다는 것을 꼭 명심하시길 바란다"고 당부했다.

<뉴시스>

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