사진=뉴시스

프로야구 키움 투수 박준현의 ‘학교폭력’ 꼬리표가 떼질 가능성이 커졌다.

대전지법 행정3부(재판장 김순한)는 지난 18일 박준현이 충남교육청 행정심판위원회를 상대로 낸 학교폭력 재결 취소 소송에서 학교폭력예방법상 1호 조치인 서면사과를 하도록 한 지난해 11월 20일 행정심판 재결을 취소했다. 원고 승소 판결을 내렸다.

박준현은 지난해 9월 신인 드래프트에서 전체 1순위로 키움 유니폼을 입었다. 천안 북일고서 학폭을 저질렀다는 논란이 일었다. 같은 야구부 소속이었던 A 씨는 2023년부터 박준현에게 언어 폭력과 따돌림을 당했고, 갈등으로 인해 경기에 출전하지 못하는 불이익을 당했다며 지난해 5월 학교폭력으로 신고했다. 이에 충남교육청 행정심판위원회는 박준현에게 서면사과를 명했다.

사진=뉴시스

박준현은 불복해 행정심판을 제기했다. 서면사과 조치도 이행하지 않았다. 재판부는 행심위가 학폭을 인정하는 주요 근거로 삼은 다이렉트 메시지가 최초 신고 내용에 포함되지 않았고, 심의 과정에서도 다뤄지지 않았다는 점에서 위법한 처분 사유 추가에 해당한다고 봤다.

A씨가 2023년부터 박준현으로부터 욕설 등 언어 폭력을 당했다고 주장한 것과 관련해서는 “문자나 서면이 아닌 구두로 욕설을 한 것만 의미한 것으로 보인다”면서 “A씨가 증거로 제출한 캡처 화면에는 메시지를 보낸 날짜가 드러나 있지 않아 발송 시점이 2023년인지 특정할 수 없다”고 했다.

2023년 2월 박준현이 A씨에게 한 비하 발언에 대해 재판부는 “상대방을 비하하는 발언일 수 있지만, 또래 학생들의 언어 습관이나 문화에 비춰 친한 친구 사이에서 흔하게 사용되는 말로 평가할 여지가 있다”며 “제출된 증거만으로는 박준현이 A씨와 어떤 관계에서, 어떤 상황에서 해당 발언을 한 것인지 명확하게 판단하기 곤란하다”고 설명했다.

1심에서 승소하면서 박준현은 학폭 의혹에서 벗어날 수 있게 된다. 충남교육청 행심위가 항소하지 않으면 이번 판결이 확정된다. 앞서 스포츠윤리센터도 박준현의 학폭과 관련해 심의한 결과 기각 결정을 내린 것으로 알려졌다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]