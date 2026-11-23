사진=뉴시스

스포츠 경기와 공연 입장권을 정가보다 비싸게 대량 판매하려 한 것으로 의심되는 70명이 경찰에 수사 의뢰됐다. 판매를 제안한 입장권만 2300여매, 금액으로는 약 6억원에 달한다.

문화체육관광부는 23일 한국콘텐츠진흥원, 국민체육진흥공단과 함께 암표 신고자료 등을 분석해 부정거래 의심자 70명을 경찰에 추가 수사 의뢰했다고 밝혔다.

이번 수사 의뢰 대상은 공연 분야 39명, 스포츠 분야 31명이다. 이들이 판매를 제안한 입장권은 총 2335매로, 판매청약금액은 약 6억원에 이른다. 공연은 565매(약 1억4000만원), 스포츠는 1770매(약 4억6000만원) 규모다. 한 사람이 최대 210매를 판매하려 하거나 판매 제안 금액이 3100만원을 넘는 사례도 있었다.

특히 프로야구 포스트시즌(PS) 기간 암표 거래 의심 신고가 급증했다. 정규리그 기간 일평균 658건이었던 신고는 PS 들어 3814건으로 약 5.8배 늘었다. 문체부는 고액·다량 판매 의심 사례를 집중적으로 살폈으며, 공연 분야에서는 온라인 모니터링으로 적발한 의심자 33명도 수사 의뢰 대상에 포함했다.

문화체육관광부 세종시 청사 전경. 사진=문화체육관광부 제공

암표 단속은 더욱 강화될 전망이다. 지난 8월28일부터 매크로(자동 입력 프로그램) 사용 여부와 관계없이 입장권 부정구매·판매를 금지하는 개정 공연법과 국민체육진흥법이 시행됐다. 문체부는 한국시리즈 종료 후에도 남은 신고자료를 분석해 추가 수사를 의뢰하고, 수사 결과에 따라 과징금도 부과할 방침이다. 연말 공연 성수기를 앞두고 온라인 거래 감시도 강화한다.

최휘영 문체부 장관은 “암표 판매자는 반드시 처벌하고, 부당하게 챙긴 수익에 대해서는 무거운 과징금을 부과할 것”이라고 강조했다.

한편 암표 의심 사례는 공연 및 스포츠 암표 통합 신고 홈페이지를 통해 신고할 수 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]