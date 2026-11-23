사진=KIA 타이거즈 제공

새 시즌을 위한 밑그림을 그렸다. 프로야구 KIA가 젊은 선수들의 가능성을 확인하고 기본기를 다지는 일본 오키나와 마무리캠프를 마쳤다.

KIA는 23일 “마무리캠프 선수단이 하루 뒤 인천공항을 통해 귀국한다”고 밝혔다. 지난 1일부터 진행된 이번 캠프는 기본기 강화에 초점을 맞췄다. 선수들은 고강도 러닝과 근력 운동으로 기초 체력을 다지고 기술 훈련을 병행했다. 2027년 신인 선수 5명(투수 2명·야수 3명)도 참가해 프로 무대를 향한 준비에 나섰다.

일본 야구의 노하우도 접목했다. 일본 국가대표팀 코치 출신 소요기 에이신을 수비 인스트럭터로 초빙해 수비와 주루 기본기를 집중적으로 가다듬은 것. 선수별 맞춤 훈련을 통해 개인 기량 향상에도 힘썼다.

이범호 KIA 감독은 젊은 선수들의 성장 가능성을 긍정적으로 평가했다. 그는 “이번에 입단한 신인 선수 등 젊은 선수들의 기량을 확인하기 위해 플레이오프가 끝난 후 서둘러서 캠프에 합류했는데 전반적으로 좋은 능력치를 가지고 있어서 만족스러웠다”고 돌아봤다.

그러면서 “이호민과 노민혁이 잘 성장해준다면 장차 팀 내 활용도가 높을 것으로 보이고, 곽병진도 대졸 선수로 경험이 많은 만큼 내년 시즌 좋은 활약을 기대한다. 올해 1군에서 많은 경험을 쌓은 김민규도 공수주에서 한 단계 더 발전한 모습이다”라고 덧붙였다.

캠프는 끝났지만 준비는 계속된다. 이 감독은 “마무리 캠프는 올 시즌의 끝이 아니라 내년 시즌을 준비하는 시작인 만큼 지금껏 끌어올린 몸상태가 나빠지지 않도록 비시즌 기간 각자 관리 잘해서 최상의 몸 상태로 스프링 캠프를 맞이해주길 바란다”고 당부했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]