사진=WKBL 제공

여자프로농구 신한은행이 정확한 외곽포를 앞세워 코트 위에서 ‘양궁 농구’를 펼치고 있다.

과녁은 골대다. 신한은행은 23일 인천 도원체육관서 열리는 KB스타뱅킹 2026∼2027 여자프로농구 정규리그 하나은행과의 홈경기를 치른다. 현재 팀 3점슛 성공률은 36.0%로 리그 1위다. 6개 구단 가운데 30%를 넘긴 팀도 신한은행뿐이다. 뜨거운 손끝 덕분에 평균 득점 역시 69.5점으로 가장 높다.

정작 사령탑은 들뜨지 않았다. 최윤아 신한은행 감독은 이날 경기 전 “아직은 섣부른 것 같다”며 고개를 저었다. 이어 “지금은 3점슛도 잘 들어가고 여러 선수가 골고루 넣어주고 있지만, 이런 경기가 시즌 중 몇 번이나 나오겠느냐”고 되물었다.

당장의 성공률보다 중요한 건 꾸준함이다. 최 감독은 “여러 선수가 고르게 득점해 줘야 하는 건 사실이다. 다양한 곳에서 득점이 나올 수 있도록 노력하고 있다”며 “매번 원하는 대로 되지는 않겠지만 계속 추구해야 할 부분”이라고 설명했다.

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‘양궁 농구’의 중심에는 가드 신지현이 있다. 올 시즌 3점슛 성공률 50.0%로 이 부문 1위를 달리고 있다. 다시 말해 두 번 던지면 한 번은 림을 가르는 셈이다. 지난 시즌과 비교하면 확연히 달라진 모습이다.

최 감독은 충분한 준비 과정에서 비결을 찾았다. 그는 “(신)지현이가 지난 시즌에는 대표팀 일정도 있었고 부상 때문에 준비가 늦었다. 올해는 시즌 준비 과정부터 충분히 훈련을 소화했다”며 “그런 부분에서 본인도 자신감이 생긴 것 같다”고 바라봤다. 이어 “운동선수들은 자신감이 참 중요하다. 잘하는 선수도 자신감이 떨어지면 경기력에 영향을 받는다”고 덧붙였다.

신지현만 달라진 건 아니다. 지난 시즌 최하위였던 신한은행은 올 시즌 선두로 올라섰다. 최 감독은 가장 큰 변화로 빨라진 경기 운영을 꼽았다. 그는 “지난해보다 조금 더 빨라졌다. 가드 김지영도 지난해보다 안정적이다. 선수들과 2년 차를 보내고 있다. 다들 어떤 부분을 강조하는지 잘 알고, 이를 실행하려는 모습도 좋아졌다”고 설명했다.

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그렇다면 선수들의 자신감도 그만큼 커졌을까. 최 감독은 “그랬으면 좋겠다”며 웃은 뒤 “물론 선수들이 자신감을 조금씩 얻고 있는 건 보인다”고 했다. 다만 현재 순위에 의미를 두지는 않았다. 그는 “1위라서가 아니라 경기 내용과 결과에서 점점 나아지는 모습을 보였으면 좋겠다”고 강조했다.

최 감독이 바라는 건 지금의 뜨거운 슛 감각을 넘어 한층 단단해진 팀이다. 그는 “이런 모습이 꾸준히 이어진다면 시즌이 끝날 때 선수들의 자신감에는 느낌표가 하나가 아니라 두 개가 붙지 않을까 싶다”고 미소 지었다.

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인천=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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