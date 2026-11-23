카즈하가 시크하고 강렬한 무대 의상을 선보였다. 출처=카즈하 SNS

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM) 멤버 카즈하가 강렬한 무대 뒤 비하인드 컷을 공개했다.

카즈하는 23일 자신의 SNS에 “thank you fearnot(고마워 피어나)”라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

카즈하가 시크하고 강렬한 무대 의상을 선보였다. 출처=카즈하 SNS

카즈하가 시크하고 강렬한 무대 의상을 선보였다. 출처=카즈하 SNS

공개된 사진 속 카즈하는 스터드 장식이 돋보이는 광택감 있는 블랙 가죽 뷔스티에에 허리 라인이 과감하게 드러나는 컷아웃 바디수트를 레이어드해 치명적인 매력을 발산했다. 여기에 금속 아일렛 벨트를 더한 레더 쇼츠와 롱부츠를 매치해 한층 와일드한 ‘록 시크(Rock Chic)’ 무드를 완성했다.

카즈하가 시크하고 강렬한 무대 의상을 선보였다. 출처=카즈하 SNS

카즈하가 시크하고 강렬한 무대 의상을 선보였다. 출처=카즈하 SNS

특히 어두운 올블랙 착장 위에 짙은 네이비와 네온 옐로우 컬러가 대비를 이루는 풍성한 퍼(Fur) 재킷을 팔에 무심하게 걸쳐 스타일링에 강렬한 포인트를 주었다. 이어진 사진에서는 양손에 ‘2026 MAMA AWARDS’ 트로피를 든 채 사랑스러운 미소를 지어 보이며 무대 위 카리스마와는 또 다른 반전 매력을 선사했다.

한편, 카즈하가 속한 르세라핌은 지난 20~21일 일본 교세라 돔 오사카에서 열린 ‘2026 MAMA AWARDS’에 3년 만에 참석해 압도적인 퍼포먼스를 펼쳤으며, 본상 격인 수상을 포함해 3관왕의 영예를 안았다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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