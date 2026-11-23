아야네가 출산을 앞두고 근황을 공유했다. 출처=아야네 SNS

가수 겸 배우 이지훈의 아내 미우라 아야네가 둘째 출산을 코앞에 둔 긴박한 순간에도 여유로운 근황을 전했다.

일본 출신 통·번역사 아야네는 23일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “아주 여유로움. 난 빨리 낳고 싶은데 복복이(태명)는 안 나올 생각인 듯”이라며 “한 시간 동안 촉진제를 맞았는데 아직 자궁문이 2㎝도 안 열렸다”는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속 아야네는 병원복 차림으로 분만 대기실 침대에 누워 카메라를 향해 환한 미소와 함께 브이(V) 포즈를 취하고 있다. 진통을 앞둔 상황임에도 밝고 건강한 에너지가 돋보인다.

1993년생으로 올해 만 33세인 아야네는 지난 2021년 14세 연상의 이지훈과 백년가약을 맺었다. 두 사람은 결혼 3년 만인 2024년 첫째 딸을 품에 안았으며, 이번 둘째 출산 소식으로 많은 팬들의 축하를 받고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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