고교 시절 학교폭력(학폭) 관련 서면사과 조치를 받았던 프로야구 키움 히어로즈 투수 박준현이 재결 취소 소송 1심에서 승소했다.

대전지법 행정3부(재판장 김순한)는 지난 18일 박준현이 충남교육청 행정심판위원회를 상대로 제기한 학교폭력 재결 취소 소송에서 학교폭력예방법상 1호 조치인 서면 사과를 하도록 한 지난해 11월 20일 행정심판 재결을 취소하고, 원고 승소 판결을 내렸다.

지난 4월 26일 서울 구로구 고척스카이돔에서 열린 2026 KBO 리그 삼성 라이온즈와 키움 히어로즈의 경기, 5회말까지 무실점으로 수비를 마친 키움 선발 투수 박준현이 더그아웃에서 동료들과 하이파이브하고 있다. 뉴시스

지난해 9월 신인 드래프트에서 전체 1순위로 키움 유니폼을 입은 박준현은 천안 북일고 시절 학폭을 저질렀다는 논란에 휩싸였다.

A씨는 2023년부터 박준현에게 언어 폭력과 따돌림을 당했고, 갈등으로 인해 경기에 출전하지 못하는 불이익을 당했다며 지난해 5월 학교폭력으로 신고했다.

천안교육지원청이 학교폭력대책심의위원회를 거쳐 '조치 없음(학교폭력 아님)' 처분을 내리자 A씨는 이에 불복해 행정심판을 제기했고, 충남교육청 행심위는 박준현이 소셜네트워크서비스(SNS) 다이렉트 메시지와 구두로 욕설 등을 한 것이 학교 폭력으로 인정된다며 지난해 12월 기존 결정을 뒤집고 서면사과 조치했다.

이후 박준현은 서면사과 조치를 이행하지 않은 채 행정소송에 나섰다.

재판부는 행심위가 학폭을 인정하는 주요 근거로 삼은 다이렉트 메시지가 최초 신고 내용에 포함되지 않았고, 심의 과정에서도 다뤄지지 않았다는 점에서 위법한 처분 사유 추가에 해당한다고 봤다.

A씨가 2023년부터 박준현으로부터 욕설 등 언어 폭력을 당했다고 주장한 것과 관련해서는 "문자나 서면이 아닌 구두로 욕설을 한 것만 의미한 것으로 보인다"면서 "A씨가 증거로 제출한 캡처 화면에는 메시지를 보낸 날짜가 드러나 있지 않아 발송 시점이 2023년인지 특정할 수 없다"고 했다.

역시 행심위가 문제 삼았던 2023년 2월 박준현이 A씨에게 한 비하 발언에 대해 재판부는 "상대방을 비하하는 발언일 수 있지만, 또래 학생들의 언어 습관이나 문화에 비춰 친한 친구 사이에서 흔하게 사용되는 말로 평가할 여지가 있다"며 "제출된 증거만으로는 박준현이 A씨와 어떤 관계에서, 어떤 상황에서 해당 발언을 한 것인지 명확하게 판단하기 곤란하다"고 판시했다.

1심에서 승소하면서 박준현은 학폭 의혹에서 벗어날 수 있는 길이 열렸다. 충남교육청 행심위가 항소하지 않으면 이번 판결이 확정된다.

앞서 스포츠윤리센터도 박준현의 학폭과 관련해 심의한 결과 기각 결정을 내린 것으로 전해졌다.

한편 박준현은 데뷔 첫 시즌 22경기에서 1승 10패 평균자책점 5.75의 성적을 냈다.

<뉴시스>

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