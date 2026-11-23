이재명 대통령이 23일 5개 부처에 대한 개각을 단행하며 대규모 인적 개편에 나섰다. 특히 국정원장, 외교부 장관, 통일부 장관 등 외교안보 라인을 대폭 바꿨다.



임광현 대통령 비서실장은 23일 브리핑에서 이재명 대통령이 강금실 전 법무부 장관을 국정원장 후보자로 지명했다고 발표했다. 외교부 장관 후보자에는 임웅순 국가안보실 2차장, 통일부 장관 후보자에는 홍익표 전 대통령비서실 정무수석을 각각 지명했다. 이와 함께 행정안전부 장관 후보자에는 한준호 더불어민주당 의원, 문화체육관광부 장관 후보자에는 강유정 청와대 수석대변인을 각각 지명했다.

강금실, 임웅순, 홍익표, 한준호, 강유정

이 대통령은 이번 인사를 통해 국정원장과 외교·통일부 장관을 동시에 교체하는 등 외교안보 수장을 전면 교체하는 중폭 개각을 단행했다. 강금실 후보자가 인사청문회를 거쳐 취임하면 1961년 중앙정보부(현 국가정보원) 창설 후 첫 여성 정보기관 수장이 된다.



임 실장은 “이번 인사는 미래를 위한 참신한 리더십으로 국정에 활력을 더하고 국정 속도와 실행력, 국민 체감도를 높이는 데 중점을 뒀다”며 “격동하는 국제질서 속 실용외교 성과를 극대화하고 한반도 평화공존의 길을 주도적으로 열어가는 한편, 국민 안전을 지키며 지방주도성장, 문화강국 도약 등 국민이 체감하는 대도약을 추진해 나갈 것”이라고 말했다. 그러면서 이번 인사에 대해 “미래를 위한 새롭고 참신한 리더십으로 국정에 활력을 더하고 국정속도와 실행력, 국민체감도를 강화하는 데 중점을 뒀다”고 설명했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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