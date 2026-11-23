대한민국에 첫 여성 정보 수장이 탄생했다. 이와 함께 4개 부처에 새로운 인물들이 합류했다.



이재명 대통령이 국정원장으로 지명한 강금실 전 법무부 장관은 제주 출신으로 경기여고와 서울대 법학과를 졸업했다. 사법연수원 13기로 서울고등법원 판사를 거쳐 여성 최초로 법무부 장관을 지냈다. 외교통상부 여성인권대사를 역임했으며 현재 외교부 글로벌기후환경대사를 맡고 있다. 지난 21대 대선에서 이재명 당시 더불어민주당 후보의 공동 총괄선거대책위원장을 맡기도 했다.

임광현 대통령비서실장이 23일 청와대 춘추관에서 인사 관련 브리핑을 하고 있다. 임 실장은 “이번 인사는 미래를 위한 참신한 리더십으로 국정에 활력을 더하고 국정 속도와 실행력, 국민 체감도를 높이는 데 중점을 뒀다”고 설명했다. 뉴시스

임광현 대통령비서실장은 23일 강 후보자에 대해 “개혁적 판사 출신으로, 여성 최초의 법무부 장관을 역임하며 검찰 개혁을 이끌었고, 외교부 여성 인권 대사 등을 통해 국제 무대에서 다양하게 활동한 강단 있고 합리적인 법조인”이라며 “권력기관의 중립을 지켜온 소신으로 국가정보원에 대한 민주적 통제를 강화하고, 사이버 위협 등 새로운 안보 과제를 국제 공조 속에 결단력 있게 풀어나갈 적임자”라고 소개했다.



임웅순 외교부 장관 후보자는 대전 출신으로 서대전고와 연세대 경제학과를 졸업했다. 외무고시 22회로 외교부 한반도평화교섭본부 북핵외교기획부단장, 주미국 공사, 주캐나다 대사 등을 지냈다.



임 실장은 임 후보자를 두고 “국민 주권 정부에서 국가안보실 2차장을 역임하며 국익 중심 실용외교를 구체화해 왔다”며 “철통 같은 한미동맹을 기반으로 한미 간 협력을 더욱 강화하고, 안보·통상·산업·첨단기술 등 전반적으로 외교의 지평을 넓혀 국익 중심 실용외교의 성과를 극대화해 나갈 적임자”라고 설명했다.



홍익표 통일부 장관 후보자는 서울 출신으로 관악고와 한양대 정치외교학과를 졸업하고 같은 대학에서 정치학 박사 학위를 받았다. 대외경제정책연구원 출신으로 통일부 장관 정책보좌관을 거쳐 19·20·21대 국회의원을 지냈다. 민주당 정책위의장과 원내대표, 대통령비서실 정무수석 등을 역임했다.



임 실장은 홍 후보자에 대해 “남북 간 긴장 완화와 신뢰 구축의 중대한 전환점에서 한반도 평화공존의 시대를 만들어 가기 위한 다양하고도 실질적인 조치를 주도할 적임자”라고 밝혔다.



한준호 행안부 장관 후보자는 전북 전주 출신으로 우석고와 연세대 수학과를 졸업했다. MBC 아나운서 출신으로 대통령비서실 국민소통수석실 행정관을 거쳐 21·22대 국회의원에 당선됐다. 민주당 원내대변인과 최고위원을 지냈다. 임 실장은 한 후보자에 대해 “현장 국민의 목소리를 정책에 담아내고, 역동적인 리더십을 바탕으로 국민 안전을 더욱 두텁게 지키는 한편, 지방주도성장의 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대한다”고 말했다.



문화체육관광부 장관 후보자에 이름을 올린 강유정 청와대 수석대변인은 2005년 동아일보 영화평론 부문, 조선일보·경향신문 문학평론 부문 신춘문예 당선을 통해 등단했다. 이후 문학·영화 평론가로 활동했다. 서울 출신으로 한영외고와 고려대 국어교육과를 졸업한 뒤 고려대에서 국어국문학 석·박사 학위를 받았다. 강남대 교수와 부천국제판타스틱영화제 조직위원을 지냈고, 제22대 국회에서 문화체육관광위원으로 활동했다.



강 후보자는 이재명 정부 출범 이후 청와대 수석대변인으로 활동하며 대통령의 주요 국정 메시지를 전달해 왔다. 임 실장은 강 후보자의 지명 배경으로 문화 현장에서 쌓은 경험과 국회·청와대에서 익힌 국정 감각을 꼽았다. 임 실장은 “강 후보자가 평론가와 교수로 20년 가까이 문화 현장을 지켰다”며 “문화예술에 대한 깊은 이해와 참신한 시각으로 기초예술의 뿌리를 더욱 튼튼히 하고 문체부 업무 전반에서 국민 체감도를 대폭 높이는 한편 K-컬처로 세계를 선도하는 문화강국을 이끌 적임자”라고 강조했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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